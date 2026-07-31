Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırsal bölgelerde ve müstakil evlerin bahçelerinde sıklıkla görülen yılanlar, yaşam alanlarında tedirginliğe yol açıyor. Zararlılarla mücadelede kimyasal ilaçlar yerine çevreye ve canlı sağlığına zarar vermeyen doğal yöntemler arayanlar için uzmanlar, bahçe peyzajında kullanılacak aromatik bitkilerin etkili bir çözüm sunduğunu belirtti.

GELİŞMİŞ KOKU DUYULARI NEDENİYLE YAKLAŞAMIYORLAR

Yılanların koku alma yetilerinin son derece hassas olduğunu vurgulayan uzmanlar, yoğun koku yayan bitkilerin bu sürüngenler üzerinde caydırıcı bir etki yarattığını ifade ediyor. Köklerinden ve yapraklarından keskin bileşikler salgılayan bitkiler, yılanların koku duyusunu baskılayarak hedef bölgeyi onlar için elverişsiz hale getiriyor.

YILANLARI UZAK TUTAN BİTKİLER

Yılan riskini en aza indirmek isteyenlerin bahçe sınırlarına ve giriş noktalarına dikebileceği başlıca bitkiler şunlar:

Kadife çiçeği:

Köklerinden salgıladığı güçlü maddeler ve keskin kokusuyla yılanların en çok kaçındığı çiçeklerin başında geliyor.

Sarımsak ve soğan:

İçerdikleri sülfürlü bileşikler sayesinde yılanların koku alma mekanizmasını bozarak alana girmelerini engelliyor.

Fesleğen ve biberiye:

Yoğun aromatik yağları sayesinde doğal bir kalkan oluşturuyor.

Limon otu:

Yüksek sitronella oranı ile yılanlar dahil pek çok zararlıyı uzak tutma özelliği taşıyor.

KİMYASALLARA GÜVENLİ ALTERNATİF

Toprak yapısını bozan ve evcil hayvanlar ile küçük çocuklar için risk oluşturan kimyasal ilaçlara kıyasla bu yöntem; tamamen doğal, güvenli ve ekonomik bir koruma sunuyor. Bahçe etrafına dikilen bu aromatik bitkiler, bir yandan yılanlara karşı görünmez bir sınır oluştururken diğer yandan yaşam alanlarına estetik bir görünüm kazandırıyor.