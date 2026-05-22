Buzdolapları yapıları sayesinde gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur. Sağlıklı yapıdaki sebze ve meyvelerin besin değerlerini kaybetmeden saklamasını sağlayan buzdolaplarında bazı ürünleri saklamak ise fayda değil zarara neden oluyor. Uzman isimler belirli gıdaların buzdolaplarında kalmaması gerektiğini belirtiyor. Bu gıdalar buzdolaplarında kaldıkları her saniye sizi zarara sokmaya devam ediyor.
DURDUĞU YERDEN ZARARA SOKUYOR
Buzdolaplarının yapısı gıdaların olgunlaşma sürecini yavaşlatıp daha uzun süre taze tutmaya yönelik olsa da bu durum her gıda için geçerli değil. Bazı gıdaların buzdolaplarında saklanması daha hızlı bir şekilde olgunlaşmalarına neden olabiliyor. Buzdolaplarında saklandıkları zaman hızlı şekilde çürümeye başlayan bu gıdalar içeride hava akışı olmadığından diğer gıdaları da etkileyerek buzdolabındaki sağlıklı gıdaların tamamının bozulmasına yola açabiliyor.
Uzmanlar gıdaları buzdolaplarında saklarken bazı detaylara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Buzdolaplarında saklandığı takdirde zarara girmenize neden olan gıdalar açıklandı.
BUZDOLAPLARINDA SAKLANMAMASI GEREKEN GIDALAR
Belirli gıdaların buzdolaplarında saklanmaması gerekiyor. Doğal yapıları gereği bu gıdalar buzdolaplarının içinde bekletildiklerinde daha hızlı olgunlaşmaya ve dolayısıyla bozulmaya başlıyor. Bu da çürüyen gıdanın havayı etkileyerek buzdolabı içerisindeki diğer gıdalara da zarar vermesine yol açıyor. Buzdolaplarında bu gıdaları saklamak çoğu meyve ve sebzenin çöpe gitmesine neden oluyor. İşte buzdolaplarında saklanmaması gereken gıdalar:
DOMATES
Buzdolabının soğuk iç havası, domatesin içindeki hücre zarının parçalanmasına yol açar. Bu da domateslerin kendine has kokusu ve tadını kaybetmesine neden olur. Hatta dokunun un gibi pütürlü bir kıvama gelmesinin de sebebi budur. Domatesleri oda sıcaklığında ve güneş görmeyen yerlerde saklamanız gerekiyor.
PATATES
Soğuk hava patatesin içindeki nişastanın hızlı şekilde şekere dönüşmesine yo açıyor. Bu durum patatesin hem şekerli bir tadı olmasına em de pişirildiğinde renginin çabucak kararmasına neden olur. Ayrıca nemli ortamlar patatesin hızla filizlenmesine sebep olur. Patatesleri serin, kuru ve karanlık ortamlarda saklamalısınız.
Günün Trend Haberleri
SOĞAN VE SARIMSAK
Soğan buzdolaplarının nemli ortamında yumuşar ve hızlı şekilde küflenir Sarımsak ise soğukta filizlenmeye başlar ve lastik gibi bir dokuya dönüşür. Her ikisi de hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyduğundan bu sebzeleri file torbalarda ya da açık sepetlerde saklamak gerekiyor. Eğer soğan ya da sarımsak kabuğu soyulmuş, doğranmış haldelerse bu durumda buzdolaplarında saklanabilirler.
EKMEK
Pek çok kişi ekmeği taze tutmak için buzdolabına koyar Ancak buzdolabı ekmeği derin dondurucudan bile daha hızlı kurutur ve bayatlamasına yol açar. Ekmek buzdolabında hızlı şekilde su kaybeder ve sertleşir. Eğer ekmeği hemen tüketmeyecekseniz buzlukta saklamak daha doğru olacaktır.
BAL
Bal, doğası gereği bozulmayan bir gıdadır. Ancak buz dolabına koyduğunuzda ise balın içerisindeki doğal şeker kristalleşmeye başlar. Bu balın katılaşarak sürülmez hale gelmesine yol açar. Balı oda sıcaklığında ağzı kapalı bir kavanozda ömür boyu rahatlıkla saklayabilirsiniz.
KAHVE
Kahve buzdolabındaki nemi ve çevredeki tüm yemek kokusunu sünger gibi içine çeker. Bu da taze aromasının ve kokusunun kaybolmasına neden olur. Kahveyi hava almayan bir kap içinde mutfak dolabı gibi karanlık ve serin alanlarda saklamalısınız.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı buzdolaplarında saklandığında donar ve tereyağı gibi bir kıvama gelir. Bulanık bir kıvamda kalan zeytinyağının lezzeti ya da kalitesi bozulmaz ancak kullanımı oldukça zorlaşır. En doğru yöntem serin ve kuru bir alanda güneş görmeyecek şekilde saklamaktır.
TROPİKAL MEYVELER
Soğuk hava muz, avokado ve kavun gibi tropikal meyvelerin hızlı bir şekilde olgunlaşmasına neden olur. Muzun kabuğu kararır, avokado yumuşar ve kavun içerisindeki antioksidanları kaybeder. Bu meyveleri buzdolabı dışında saklamak en doğru seçenek olacaktır.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.