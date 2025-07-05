Annesi Madeline Dunn tarafından karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 18 aylık Kai'nin röntgeninden basit sanılan ama daha ciddi bir sorun çıktı. Doktor önce mide virüsü sandı ama annenin ısrarı üzerine röntgen çekildi. Annenin ısrarı ise bebeğinin hayatını kurtardı.

26 yaşındaki anne Madeline Dunn, ikiz bebekleri Kai'nin bir huzursuzluk yaşadığını anladı. Küçük çocuk yaşadığı acıdan dolayı çığlık atıyordu. Apar topar hastaneye götürülen Kai için doktorlar "mide virüsü" tanısı koydu.

ISRARI SAYESİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

"İçimden bir ses bana bunun sıradan bir hastalık olmadığını söylüyordu" diyen anne Madeline, doktorlardan röntgen çekmelerini istedi. Kadının ısrarı üzerinde röntgen çeken doktorlar, ekranda gözlerine inanamayacakları bir sonuçla karşılaştı. Çünkü Kai'nin yemek borusunda bir düğme pil vardı.

Röntgen sonucunda pilin yemek borusunu yakarak siyahlaştırdığı ve ciddi hasara yol açtığı ortaya çıktı. Hemen ardından yapılan BT taraması, yemek borusunda delik oluştuğunu belirlendi. Doktorlar, küçük Kai'nin hayatta kalıp kalamayacağından bile emin değildi.

EVDEKİ OYUNCALARI KONTROL ETTİ

Annenin ısrarı çocuğunu kurtarırken, pilin nereden geldiğini ise henüz bilinmediği söyleniyor. Fakat bu olay sonrasında evdeki tüm oyuncakları inceleyen anne birçok oyuncağın içerisinde pil olduğunu fark etti.

Yaşadığı bu talihsiz deneyim sonrası anne Madeline, diğer ebeveynleri şunları söyledi:

"Oyuncakların pil kapaklarını sıkıca kapatın. Düğme piller kolaylıkla yutulabilir ve ölümcül olabilir. Doktorlar bize, böyle bir durumdan şüphelenirsek hemen hastaneye gitmemizi ve yolda her 5 dakikada bir 10 ml bal vermemizi söyledi. Çünkü bal, pilin etkisini azaltabiliyor."