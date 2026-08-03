Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilgili kurumlarla yürütülen çalışmaların ardından vatandaşların finansal hesaplarını tek noktadan görüntüleyebilmesini sağlayan yeni bir hizmeti erişime açtı. "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" adı verilen sistem sayesinde, farklı uygulamalara tek tek giriş yapmaya gerek kalmadan adınıza kayıtlı tüm ödeme ve elektronik para hesapları e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

MİRASÇILAR DA HESAPLARI GÖRÜNTÜLEYEBİLECEK

Yeni hizmet yalnızca hesap sahiplerini değil, yasal mirasçıları da kapsıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan uygulama sayesinde vatandaşlar kendi adlarına kayıtlı hesapları sorgulayabilirken, yasal mirasçılar da vefat eden yakınlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında bulunan hesap bilgilerine erişebilecek.

TÜM HESAPLAR TEK EKRANDA TOPLANIYOR

Yeni uygulama, farklı elektronik para ve ödeme kuruluşlarında bulunan hesapların tek tek kontrol edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar, adlarına kayıtlı aktif veya pasif durumdaki hesapları tek ekran üzerinden görüntüleyerek hangi kuruluşlarda hesaplarının bulunduğunu kolayca öğrenebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yeni hizmetten yararlanmak isteyenlerin öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Ardından arama bölümüne "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" yazarak ilgili hizmet ekranına ulaşılabiliyor. Açılan sayfada adınıza kayıtlı tüm aktif ve pasif hesaplar listelenirken, hesaplarda bulunan bakiye bilgisi de görüntülenebiliyor.