Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yürüten yetkili kuruluşların incelemeleri doğrultusunda riskli ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Tüketici sağlığını ve güvenliğini koruma amacıyla işletilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) veritabanına, standartlara aykırı bulunan yeni bir ürün daha eklendi.

MR DIY MARKA AKTİVİTE OYUNCAĞINDA SAĞLIK RİSKİ SAPTANDI

Gerçekleştirilen laboratuvar ve teknik denetimlerin ardından Bakanlık, MR DIY markası altında satılan bir aktivite oyuncağının kullanımının güvensiz olduğunu belirledi.

Özellikle çocukların temas ettiği kırtasiye ve oyuncak kategorisindeki ürünün, taşıdığı riskler nedeniyle güvenlik kriterlerini karşılamadığı kaydedildi.

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAN TOPLATILIYOR

Denetim sonuçlarının ardından söz konusu ürün için Bakanlık tedbir kararı aldı. İlgili aktivite oyuncağının piyasaya arzı tamamen yasaklanırken, halihazırda satışta bulunan ürünlerin de piyasadan toplatılması kararlaştırıldı.