Kusursuz bir cilt için sadece pahalı serumlar ve cilt bakım ürünleri kullanmanız gerektiğini düşünebilirsiniz ancak sağlıklı bir cilt için ne içtiğiniz de büyük önem taşıyor. İçecek alışkanlıklarınızda yapacağınız birkaç küçük değişiklik, cildinizin görünümünü belirgin şekilde iyileşme görülebilir.

Uzmanlar, cildinize zarar verebilecek üç yaygın içeceği belirlerken, bunların yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini söyledi. Uzman isim Sam Cinkir, "Yanlış içecekler, vücudunuzu susuz bırakabilir, iltihaplanmaya yol açabilir ve kolajen kaybına neden olabilir. Tüm bunlar da cildinizin daha hızlı yaşlanmasına sebep olur" dedi. Cinkir, "Cildinize ne sürdüğünüz kadar, vücudunuza ne koyduğunuz da oldukça önemli" diyerek, daha genç ve canlı bir cilt için içeceklerin önemine dikkat çekti.

BU İÇECEKLERE DİKKAT

Kahve, birçoğumuzun günlük yaşamında vazgeçilmez bir içecek olsa da fazla kafein cildin donuk, kuru ve yorgun görünmesine neden olurken, kafein vücuttaki stres hormonunu tetikleyerek sivilce oluşumuna sebep olabilir. Cinkir, "Kahve idrar söktürücüdür, bu da vücudunuzun su kaybetmesine yol açar. Susuz kalan cilt, elastikiyetini kaybeder ve kırışıklıklar daha belirgin hale gelir. Kahveyi günde bir veya iki fincanla sınırlayın ve su tüketimini artırın. Daha nazik bir alternatif olarak, antioksidan açısından zengin yeşil çayı tercih edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Alkol tüketiminin de cilt üzerindeki olumsuz etkileri büyük özellikle alkol vücudu ve cildi susuz bırakır, bu da cildin sıkı ve parlak kalmasını sağlayan kolajen ve elastin proteinlerinin parçalanmasına yol açar. Bunun yanı sıra, gazlı içecekler ve enerji içecekleri gibi şekerli içecekler de cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Şeker, glikasyona yol açarak kolajen dokusunu zayıflatırken, ciltte sarkma ve ince çizgilerin oluşmasına neden olabilir. Ayrıca, şekerli içecekler iltihaplanmayı tetikleyerek cildin kızarmasına ve şişmesine neden olabilir.