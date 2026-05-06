Her yıl milyonlarca ton elektronik atık, geri dönüşüm süreçleri yetersiz olduğu için hem çevreye zarar veriyor hem de içindeki değerli metallerin israf edilmesine yol açıyor. Yeni geliştirilen teknik, agresif kimyasallar kullanmadan, peynir üretiminden artan protein liflerinden yapılmış "süngerler" aracılığıyla elektronik kartlardaki altın iyonlarını adeta bir mıknatıs gibi hapsediyor.

ALTIN İÇEREN CİHAZLAR HANGİLERİ?

Modern elektroniklerin neredeyse tamamının iletken bileşenlerinde düşük miktarda da olsa 22 ayar altın bulunuyor. Uzmanlar, altın geri kazanımı için özellikle şu cihazların büyük bir potansiyel taşıdığını belirtiyor:

Bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar (Özellikle anakartlar)

Televizyonlar ve LCD/LED ekranlar

Cep telefonları

Dijital kameralar

Yazıcılar

DVD ve Blu-ray oynatıcılar

Mikrodalga fırınlar ve klimalar

20 ANAKARTTAN 34 BİN DOLARLIK ALTIN ÇIKIYOR

Geliştirilen süreçte, bilgisayar anakartları asidik bir çözeltide işlenerek metal iyonlarının açığa çıkması sağlanıyor. Protein liflerinden üretilen süngerler bu çözeltiye daldırıldığında, altın iyonlarını bünyesine çekiyor. İşlem sonunda süngerler ısıtılarak yüzde 91 saflıkta saf altın pulları elde ediliyor. Araştırmacılar, sadece 20 adet eski bilgisayar anakartından 34 bin dolar değerine ulaşabilecek miktarda altın külçesi elde edilebileceğini öngörüyor.

ÇEVRECİ VE EKONOMİK BİR ÇÖZÜM

Geleneksel madencilik yöntemlerinin çevre üzerindeki ağır tahribatına karşı geliştirilen bu "protein süngerleri" yöntemi, atık gıdaları değerli bir endüstriyel araca dönüştürüyor. Uzmanlar, bu yöntemin sadece ekonomik bir getiri sağlamakla kalmayıp, küresel ölçekte artan elektronik atık krizine karşı çevreci bir çözüm sunduğunu ifade ediyor.