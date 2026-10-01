Geri çağırma, Galil Importing Corp. tarafından satılan Lior Cinnamon Ground Seasoning adlı ürünü kapsıyor. Sorun, Maryland Sağlık Departmanı tarafından alınan bir numunenin laboratuvarda incelenmesi sırasında ortaya çıktı. Analiz sonucunda üründe yüksek seviyede kurşun belirlenmesi üzerine şirket gönüllü olarak geri çağırma sürecini başlattı.

6 EYALETTE SATIŞA SUNULDU

Geri çağrılan tarçınlar 90 gramlık şeffaf plastik ambalajlarda satıldı. Ürünler New York, New Jersey, Pennsylvania, Texas, Florida ve Illinois'deki market, şarküteri ve çeşitli perakende noktalarına dağıtıldı. Etkilenen ürünlerin parti kodunun GAP11304, UPC numarasının ise 794711005484 olduğu açıklandı.

Yetkililer, özellikle ürünün raf ömrünün uzun olması nedeniyle tüketicilerin mutfaklarındaki tarçınları kontrol etmelerini istiyor. Belirtilen parti kodunu taşıyan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi, çöpe atılması veya satın alınan noktaya iade edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar geri çağrılan ürünle bağlantılı herhangi bir hastalık vakası bildirilmedi.

KURŞUN ÇOCUKLAR İÇİN DAHA BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

FDA'nın yayımladığı açıklamada, düşük seviyelerdeki kısa süreli kurşun maruziyetinin belirgin bir belirti göstermeyebileceği ifade edildi. Kurşunun vücut üzerindeki etkisinin alınan miktara, maruz kalma süresine, kişinin yaşına ve vücut ağırlığına göre değişebildiği belirtildi.

Özellikle çocukların uzun süre yeterli miktarda kurşuna maruz kalmasının merkezi sinir sisteminde kalıcı hasara, öğrenme güçlüklerine ve gelişim sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Galil Importing Corp. ise olayın ardından tedarikçisine yönelik inceleme başlattığını, ürün testlerini ve tedarikçi doğrulama süreçlerini sıkılaştırdığını açıkladı.