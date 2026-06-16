Mutfak ve banyo lavabolarında zamanla biriken yemek artıkları, donmuş yağlar ve sabun kalıntıları, gider borularında kronik tıkanıklıklara ve kötü kokulara yol açıyor. Uzmanlar, kimyasal açıcıların borulara ve çevreye verdiği zarara alternatif olarak, evde kolayca bulunabilen malzemelerle yapılacak düzenli bakımın tıkanıklıkları büyük oranda önlediğini belirtiyor.

DOĞAL MALZEMELER YETERLİ OLUYOR

Gider borularının temizliğinde ve yağ tabakalarının çözülmesinde 1 yemek kaşığı karbonat veya tuz, yaklaşık 1,5 litre kaynar su ve reaksiyonu hızlandırmak amacıyla yarım su bardağı sirke yeterli oluyor. Karbonat ve tuz, boru çeperlerine tutunan atıkları çözücü bir etki gösterirken; sirke ile birleştiğinde ortaya çıkan asidik reaksiyon, birikintilerin gevşemesine yardımcı oluyor.

Yöntemin etkili olabilmesi için belirli bir sırayla uygulanması gerekiyor. 1 yemek kaşığı karbonat veya tuz doğrudan lavabo giderine dökülür. Maddenin borunun derinliklerine ulaşması için üzerine az miktarda sıcak su ilave edilir. Tercihe bağlı olarak yarım su bardağı sirke gidere dökülür ve köpürme reaksiyonunun tamamlanması için 10–15 dakika beklenir. Süre sonunda yumuşayan ve çözülen atıkları tamamen uzaklaştırmak için gider bol miktarda kaynar su ile yıkanır.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Gider temizliğinde sıkça yapılan hataların başında sadece soğuk su kullanılması geliyor. Soğuk su, donmuş yağları çözmek yerine daha da katılaştırarak tıkanıklığı artırabiliyor. Ayrıca gereğinden fazla sirke kullanımı temizlik performansını artırmadığı gibi malzeme israfına yol açıyor.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıktaki kaynar suyun özellikle eski veya kalitesiz plastik (PVC) borularda deformasyona neden olabileceğini, bu yüzden su sıcaklığının boru türüne göre ayarlanması gerektiğini vurguluyor. Giderlerin tamamen kapanmasını önlemek adına bu işlemin 1–2 haftada bir düzenli olarak tekrarlanması, lavabolara atık sıvı yağ dökülmemesi ve yemek artıklarının süzülmesi tavsiye ediliyor. Tıkanıklığın yoğun olduğu durumlarda ise işlemin ardı ardına birkaç kez yinelenmesi gerekebiliyor.