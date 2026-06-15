Evlerde kullanılan beyaz eşya ve elektronik cihazların enerji tüketim oranları, aylık elektrik maliyetlerinin şekillenmesinde temel rol oynuyor. Yapılan güncel araştırmalar ve teknik veriler, konutlardaki toplam elektrik sarfiyatının büyük bir kısmından belirli cihaz gruplarının sorumlu olduğunu gösteriyor. İşte evlerde en çok enerji harcayan donanımlar ve tüketim miktarları: Evlerde kesintisiz olarak 24 saat çalışan soğutucular, toplam hane tüketiminin yaklaşık dörtte birini tek başına gerçekleştiriyor.

1- Buzdolabı ve derin dondurucu

Buzdolabı: Model ve hacmine bağlı olarak yıllık ortalama 200 ile 500 kWh arasında elektrik harcıyor.

Derin dondurucu: Yıllık bazda 100 ile 500 kWh arasında bir tüketime sahip.

Derin dondurucularda oluşan her 3 milimetrelik buz tabakası, cihazın harcadığı enerji miktarını %30 oranında artırıyor. Cihazların ısı kaynaklarından uzak tutulması ve arkasındaki ızgaraların temizlenmesi tüketimi doğrudan etkiliyor.

2- Elektrikli ısıtıcı

Konut içerisindeki termal konforu sağlamak için kullanılan elektrikli ısıtıcılar, 3.800 kWh yıllık ortalama ile ev içerisindeki en yüksek harcama kalemini oluşturuyor.

3- Kurutma ve çamaşır makineleri

Çamaşır bakımı, yüksek enerji çeken bir diğer alan olarak öne çıkıyor.

Kurutma Makinesi: Ademe verilerine göre, yılda ortalama 350 kWh elektrik tüketiyor.

Çamaşır Makinesi: RTE verilerine göre, yıllık ortalama 191 kWh enerji sarfiyatına neden oluyor.

4- Bulaşık makinesi

Mutfakta yoğun kullanılan bulaşık makineleri, yılda ortalama 240 kWh elektrik harcıyor. Bu miktar, abonelik bedelleri hariç tutulduğunda doğrudan faturaya ek bir maliyet olarak yansıyor.

5- Sürekli çalışan küçük ev aletleri

Tek başlarına düşük güçte görünen ancak uzun süreli ya da bekleme (standby) modunda kalan cihazların yıllık toplam tüketim değerleri şu şekildedir:

Mutfak Ocakları: Yılda ortalama 236 kWh

İnternet Kutusu / Modem: Yılda ortalama 165 kWh

Fırın: Yılda ortalama 130 kWh

Mikrodalga Fırın: Yılda ortalama 90 kWh

TÜKETİMİ SINIRLAMAK İÇİN YAPILACAKLAR

Verilere göre, beyaz eşyaların ve elektroniklerin enerji etiketlerine (Avrupa Birliği güncel enerji sınıflandırmalarına) dikkat edilmesi maliyetleri düşürmede ilk adımı oluşturuyor. Bununla birlikte şu teknik adımlar tüketimi doğrudan azaltmaktadır:

Cihazların stand-by (hazırda bekleme) konumunda bırakılmayıp fişten çekilmesi veya anahtarlı prizlerle tamamen kapatılması, çamaşır ve bulaşık makinelerinde kısa veya "Eko" (ekonomik) programların tercih edilmesi, derin dondurucuların yılda en az bir kez çözündürülerek buzdan arındırılması, eski ve verimsiz ekipmanlar yerine enerji tasarruflu yeni teknolojilerin tercih edilmesi.