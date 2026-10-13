Hemşirelik öğrencisi Edanur'a çarpan sürücü tahliye edildi

Bartın-Zonguldak kara yolunun Çatmaca mevkisinde 23 Ekim 2025'te meydana gelen trafik kazasında, Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu (23) hayatını kaybetti. Kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Tatlıoğlu'na, kontrolünü kaybettiği 06 RLK 06 plakalı otomobille çarpan sürücü Furkan Turan (26), polis tarafından 0.83 promil alkollü olarak tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığı, Furkan Turan hakkında 'Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak' ile 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçlarından 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Furkan Turan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mağdur avukatları ile Edanur Tatlıoğlu'nun ailesi de SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık Furkan Turan, "Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Pişmanım, tahliye olmak ve aileme kavuşmak istiyorum" dedi. Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 'Taksirle öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak hükümle birlikte tahliyesine karar verdi. Ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl 6 ay süreyle el konuldu.