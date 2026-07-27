Acil Servis biriminde hasta yakını olan M.Y, iddiaya göre mahremiyet alanı olan enjeksiyon odasına girmesine karşı çıkan hemşire S.O'ya yumruk attı.

Sağlık çalışanı, kafasına aldığı darbeyle hafif yaralandı.

Darp raporu alan S.O, M.Y'den şikayetçi oldu.

M.Y. ise hastanedeki güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saldırı kınandı.

Saldırıya ilişkin adli ve idari sürecin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanımıza, hasta mahremiyetini korumaya yönelik görevini yerine getirdiği sırada hasta yakını tarafından gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez. Sağlıkta şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmış olup sürecin yakından takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddetin son bulduğu güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."