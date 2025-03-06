Henry, Barcelona'daki döneminde genç oyuncularla aynı sahayı paylaşmış ve Messi, Piqué, Busquets gibi isimlerin yükselişine tanıklık etmişti. Ancak o dönemde, alt yaş kategorilerinde rekor kıran Bojan Krkic de büyük umutlarla A takıma çıkmıştı. Bojan, futbol dünyasının baskısıyla başa çıkmakta zorlanarak depresyona girmiş ve kariyeri beklenen seviyeye ulaşamamıştı.

Henry, Bojan’ın yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, Lamine Yamal için benzer bir sürecin yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Yıldız futbolcu, “Bu durumu daha önce gördüm. Kendim yaşamadım ama bir başkasının yaşadığını izledim: Bojan Krkic. İnsanlar bu sürecin ne kadar zor olduğunu anlamıyor” dedi.

Bojan’ın kariyerinin başında karşılaştığı kaygı ve aşırı baskı nedeniyle futbol dünyasından uzaklaşmak istediğini belirten Henry, insanların genç futbolcuların yaşadığı duygusal yükü göz ardı ettiğini ifade etti. Henry, “Sahada oynuyorsunuz ve herkes sizin iyi olduğunuzu düşünüyor. Ama unutuyorlar ki bu çocuklar bir anda büyük bir ilginin odağına yerleşiyor” diyerek, erken şöhretin tehlikelerine vurgu yaptı.

Henry, futbol dünyasında genç yeteneklerin hızlı yükselişinin bazen büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti. Fransız eski futbolcu, “Bojan, Euro 2008’e gitmeyi bile reddetti. Çünkü mental olarak hazır değildi. Bu çok büyük bir karar” diyerek, genç oyuncuların üzerinde oluşturulan baskının ne kadar ağır olabileceğini dile getirdi.