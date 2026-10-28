Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun ilk yarısını Manisa Büyükşehir Belediyespor lider bitirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, ligde 7. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla ilk devrenin puan durumu belli oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda topladığı 11 puanla zirvede yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor 10'ar puanla ikinci ve üçüncü sırada bulunurken, MC Sistem Yozgat Gençlikspor 9 puanla dördüncü oldu.

Ligde oynadığı 7 karşılaşmayı da kaybeden Ortahisar Belediyespor ise ilk devreyi puansız tamamladı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ligde ilk yarının puan durumuna göre Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve MC Sistem Yozgat Gençlikspor, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.

Kupada Manisa Büyükşehir Belediyespor ile MC Sistem Yozgat Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor karşılaşacak.