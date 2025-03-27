İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından anket şirketleri sahaya indi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, "Şimdi 19 Mart sonrası gelen ilk anket sonuçlarını açıklıyorum" ifadelerini kullandığı yazısında, "Türk halkı öteki olaylarda olduğu gibi bu yargı girişiminde de ikna olmadı. Hem de hiç ikna olmadı" dedi.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin henüz aboneleriyle paylaşmadığı anketleri köşesine taşıyan Özkök, yazısında şunları kaydetti:

ERKEN SEÇİM TALEBİ ARTTI, ERDOĞAN'IN POLİTİKALARI BEĞENİLMİYOR

AKP üç puan geriledi, Cumhurbaşkanı’nın politikasını beğenmeyenler dört, erken seçim isteyenler beş puan arttı

Önümde üç ayrı anket şirketinin ilk sonuçları duruyor.

Bu şirketlerin aboneleri önümüzdeki günlerde bu anketlerin ayrıntılı sonuçlarını alacak.

Biri bu ayki çalışmaları için 19 Mart darbesinden önce sahaya inmiş, ama İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19-21 Mart arasında da özel olarak İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili tek soru sormuş.

İkisi 17-21 Mart’ta sahadaymış.

Bugün kime oy verirsiniz, Erdoğan mı İmamoğlu mu gibi soruların sonuçlarını tam olarak öğrenemedim.

Üçünün birbirine yakın genel sonuçlarını veriyorum.

(*) BİR; Anketlere cevap verenlerin yüzde 60’ı bunun bir hukuk kararı olduğuna inanmıyor. Bu tutuklamanın CHP’ye yarayacağına inananların oranı daha fazla.

(*) İKİ Daha belirgin bir sonuç şu; “erken seçim isteyenlerin oranı” bu darbeden sonra beş puan artarak ilk defa yüzde 60’ı geçmiş.

(*) Cumhurbaşkanının politikalarını beğenmeyenlerin oranı bu olaydan sonra dört puan artarak ilk defa yüzde 60’ı geçmiş.

(*) Henüz kesin ayrıntısı öğrenemediğim bir sonuç şu:

AKP, CHP'NİN 4 PUAN ALTINA İNDİ

Son üç ayda çok küçük farkla birinci parti durumuna geçen AKP bu olaydan sonra gerileyerek anketi yapan şirkete göre CHP’nin birle dört puan altına inmiş.