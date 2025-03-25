Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde açık ara farkla Türkiye'nin en fazla at ve eşik eti tespit edilen ili olan Adana, mide bulandıran görüntülerle gündem olmaya devam ediyor.



Adana'nın Yüreğir ilçesinde çekilen görüntülerde, dere yatağında yüzlerce metre boyunca çok sayıda at ve eşek iskeletine rastlandı.

İĞRENÇLİĞİN BOYUTU DEHŞETE DÜŞÜRDÜ



Türkiye'de mevzuata aykırı olmasına rağmen, merdiven altı yöntemler ile dolaşıma sokulan at ve eşek etleri, kebabın merkezinde vatandaşların sofralarına geldi. Kasapların yanı sıra restoranlarda da satışa sunulan tek tırnaklı etlerinin bugüne dek 'münferit' vakalar ile sınırlı olduğu düşünülürken, dere yatağındaki yüzlerce at ve eşek iskeleti, usulsüzlüklerin vahim boyutunu gözler önüne serdi.

YÜREĞİR TÜRKİYE'DE İLK SIRADA



Bakanlığın yayınladığı listede ise Adana'nın Yüreğir ilçesi, bugüne kadar saptanan 9 vaka ile açık ara farkla birinci sırada yer alıyor. Görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması, kebabıyla ünlü Adana'da vatandaşların da panik yaşamasına neden oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, konuya ilişkin açıklamada bulunan uzmanlar, yalnızca güvenli işletmeler üzerinden et tüketimi yapılması konusunda uyarılar yaptı.