Olay, 22 Nisan’da bir spor salonunda yaşandı. İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki hemşire Brooke Bowen, trambolinden köpük havuzuna takla atarken boynunu kırdı.

Antrenman sırasında ikinci taklasını atarken başının üzerine düşen genç hemşire, sert zemine çarptı. Bowen, yaşadığı anları, "Baş aşağı düştüm ve dönemeyeceğimi biliyordum. Başımın üstüne düştüm ve dünyanın en kötü acısını yaşadım” sözleriyle anlattı.

DOKTORLAR ANLAMADI

TheSun gazetesinde yer alan habere göre, acılar içinde Pinderfields Hastanesi’ne kaldırılan Bowen, röntgen çekildikten sonra evine gönderildi. Ancak genç hemşirenin durumu aylardır düzelmedi. Sürekli doktor randevularına gitmek zorunda kalan ve ağrı kesici ilaçlarla yaşamını sürdüren Bowen, özel bir tarama yaptırmaya karar verdi.

Tarama sonucunda boynundaki kırıkların stabil olduğu belirlendi ancak sağlık ekipleri, hayati risk taşıyan semptomlar konusunda uyarıda bulundu. Haziran ayında bacaklarında karıncalanma hissetmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırılan genç hemşire, bu kez felç kalabileceği endişesiyle korku dolu anlar yaşadı.

DOĞRU TEDAVİ EDİLMEDİ

Bowen, hastane personelinin ilk günden doğru teşhis koymamış olmasının uzun süreli sağlık sorunlarına yol açtığını savundu. Genç hemşire, “Başlangıçta tedavi edilseydim, şu an bu durumda olmazdım diye hep düşüneceğim” dedi.

Bowen’ın tedavisi sürerken, genç hemşirenin altı hafta boyunca hidroterapi görmesi gerektiği, halen yürümekte zorlandığı ve vücudunun sol tarafında güçsüzlük yaşadığı belirtildi.