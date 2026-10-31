Uzayan enflasyonla mücadele süreci eriyen ücretlerle çalışanları zora soktu, sanayiciyi de yüksek faiz, finansman yükü, düşük kârlılık ve pazar kayıpları ile karşı karşıya bıraktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi eski Başkanı İsmail Gülle, “Artık bu enflasyonu yenmek lazım. Yoksa bu enflasyon bizi yenecek. Sonra hepimiz bunun altında kalacağız” uyarısında bulundu.

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“Üretmekte, mücadele etmekte çok zorlanıyoruz. 2026’ya ‘İkinci yarıdan sonra iyileşme başlar, 2027'nin sonunda işi bitiririz’ diye başladık” açıklamasını yapan Gülle, “Ama mesafe alamadık. 2027’nin ikinci yarısından umutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonla mücadele sürecinde iflaslar olacağını biliyorduk ama bu kadar büyük etki beklemiyorduk. Beklenenin ötesine geçti” diyen Gülle, şirket kapanmalarının sanayi açısından alarm niteliğinde olduğunu söyledi. Gülle, “Sürekli, ‘Bu ay gitsin’ diyerek ertelenen bir sıkıntı var. Kalanlar da bu noktaya getirilmemeli. Bir gün enflasyon biter ancak o gün kafam mı kırılmış, kolum mu kesilmiş, bacağımı mı kaybetmişim? Bu önemli. Enflasyon bitince de sağlam kalmalıyız” dedi. “Enflasyonla mücadele varsa bunun reel olduğuna, gerçek olduğuna inandırmaları lazım bizi” açıklamasını yapan Gülle, “3 yılı geçtik, aynı yerde duruyoruz” diye konuştu.