Sağlıklı beslenme uzmanı Katarzyna Bosacka, mevsim dışında taze meyveye alternatif olarak sıkça tüketilen konserve şeftalilerin sağlık üzerindeki risklerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bosacka, bu ürünlerin yüksek şeker içeriği nedeniyle bir "kalori bombası" olduğu konusunda tüketicileri uyardı.

1 PAKETTE 23 KAŞIK ŞEKER

Yapılan analizlere göre, standart bir paket konserve şeftali yaklaşık 23 çay kaşığı şeker içeriyor. Ürünün yüksek kalori değerinin, meyvelerin doğal sularında değil; glikoz-fruktoz şurubu veya yoğun sakkaroz çözeltisi içinde muhafaza edilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Bu miktar, bir yetişkinin günlük güvenli ilave şeker alım sınırının çok üzerinde bir doza tekabül ediyor.

SAĞLIĞA OLUMSUZ ETKİLERİ VAR

Beslenme uzmanı, konserve şeftalilerin düzenli tüketiminin yol açabileceği riskleri şu şekilde sıraladı:

Yüksek şeker oranı kan şekerinde ani yükselmelere neden olarak pankreası aşırı insülin salgılamaya zorluyor. Bu durumun süreklilik arz etmesi; insülin direnci, obezite ve Tip 2 diyabet riskini artırıyor.

Pastörizasyon ve şurupta bekletilme süreçleri, şeftalideki C ve B grubu vitaminleri ile antioksidanların ve enzimlerin büyük oranda yok olmasına neden oluyor.

Şekerin sıvı formda olması hızlı emilimi sağlayarak tokluk hissini kısaltırken, meyve asidiyle birleşen şeker miktarı diş çürüklerine zemin hazırlıyor.

DONDURULMUŞ ÜRÜN TERCİH EDİN UYARISI GELDİ

Besin değerini koruması ve ilave şeker içermemesi nedeniyle, mevsim dışında dondurulmuş şeftalilerin tercih edilmesi öneriliyor. Konserve ürün kullanılacaksa; meyvelerin "kendi suyunda" olanlarının seçilmesi ve tüketilmeden önce süzgeçte yıkanarak üzerindeki şurubun arındırılması gerektiği vurgulandı.