Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kişisel verilerin yasa dışı yollarla pazarlanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik incelemelerinde, “VİERA” adlı sorgu paneli tespit edildi.

MİLYONLARCA VATANDAŞIN EN MAHREM BİLGİLERİNİ ÇALDI

Soruşturma kapsamında panelde, T.C. kimlik numarası, ad-soyad, doğum tarihi, anne-baba adı ve nüfus bilgilerini içeren 108 milyon 571 bin 832 kimlik kaydı bulunduğu belirtildi. Ayrıca T.C. kimlik numaralarıyla eşleştirilmiş 134 milyon 817 bin 279 GSM numarası verisi tespit edildi.

Bu verilerin karanlık internet olarak bilinen “Dark Web” üzerinden ücret karşılığında pazarlanmaya çalışıldığı, operasyonla satışın önlendiği bildirildi.

EŞYALARINA EL KONULDU

Teknik incelemeler sonucunda paneli yönettiği değerlendirilen 17 yaşındaki S.Y.’nin adresi belirlendi. Bitlis Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla 17 Eylül’de adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada bir dizüstü bilgisayar, dört cep telefonu, iki SIM kart, bir USB bellek ve 10 banka veya kredi kartına el konuldu. Bu materyallerin siber suçlarda kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan S.Y., işlemlerinin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. S.Y.’nin suçlamaları kabul ettiği belirtilen ifadesi, ön inceleme tutanakları, MASAK raporu ve panele ilişkin dijital tespitler mahkemeye sunuldu.

Nöbetçi Bitlis Sulh Ceza Hâkimliği, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki S.Y.’nin tutuklanmasına karar verdi.