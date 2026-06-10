

Milyonlarca öğrenci ve eğitimciyi ilgilendiren yeni eğitim düzenlemesine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, ders kitaplarında kullanılan bazı kavramlarda önemli bir değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yeni karara göre, tarih ve coğrafya derslerinde uzun süredir kullanılan “Orta Asya” ifadesi ders kitaplarından kaldırılıyor. Bunun yerine öğrenciler artık “Türkistan” kavramıyla karşılaşacak.

BAKAN AÇIKLADI

Yusuf Tekin, Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı’nda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Programlarımızı revize ettik. Revize ettiğimiz programların içine Türk devletlerinin her biriyle ilgili hem tarihsel hem de güncel bilgileri çocuklarımızın öğrenmesi için programlarımıza yerleştirdik. Programlarımızda, müfredatlarımızda 'Orta Asya' kavramını çıkardık, onun yerine 'Türkistan' ifadesini kullanmaya başladık."