Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antalya Adrasan açıklarında yürüttüğü sualtı arkeoloji kazılarında, Akdeniz ve dünya deniz arkeolojisi açısından tarihi önemde bir keşfe imza atıldı.

42-55 METRE DERİNLİKTE ROBOTİK MÜDAHALE

Mavi Vatan’daki kültürel mirası gün yüzüne çıkarmak amacıyla 2025 yılında başlatılan sualtı kazılarında, deniz tabanının 42 ila 55 metre derinliğinde konumlanan ve seramik yüklü olduğu belirlenen 2100 yıllık bir gemi batığına ulaşıldı. Sualtı arkeologları ve gelişmiş sualtı robotlarının ortak çalışmasıyla yürütülen kazılarda, bugüne kadar binlerce tarihi eser başarıyla karaya çıkarıldı.

ÇİÇERO'NUN MEKTUPLARINA KONU OLAN 'RHOSUS' SERAMİKLERİ

Çıkarılan eserlerin ana yükünü, Hatay'ın Arsuz (antik adıyla Rhosus) kıyılarında üretildiği saptanan seramikler oluşturuyor. 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kâse, kuruyemiş tabağı, çorba kasesi ve tepsiler dönemin Roma aristokrasisine hitap eden lüks sofra takımlarından oluşuyor. Rhosus seramiklerinin, Romalı ünlü hatip Çiçero’nun dostu Attikus için verdiği özel siparişlerle antik dönem mektuplarına dahi konu olduğu biliniyor.

ARALARINA KONULAN KİL SAYESİNDE BOZULMADAN GÜNÜMÜZE ULAŞTI

Eserlerin binlerce yıl boyunca kırılmadan sapasağlam kalmasının ardındaki lojistik detay da ortaya çıkarıldı. Antik dönemde ahşap sandıklara yerleştirilen seramiklerin aralarına koruyucu katman olarak kil konulduğu, gemi batarken bu yöntemin darbeyi emerek ürünlerin kırılmasını önlediği saptandı.

ROMA'YA GİDERKEN FIRTINADA BATMIŞ

Batıkta bulunan Antakya kökenli M.Ö. 1’inci yüzyıl sikkeleri, geminin rotasına ışık tuttu. M.Ö. 1’inci yüzyılın ortalarında Arsuz'dan yükünü alarak Antakya, Ege ve Yunanistan üzerinden Roma’ya doğru seyreden ticaret gemisinin, fırtına sırasında sığlığa çarparak battığı değerlendiriliyor. Adrasan açıklarındaki sualtı kazı çalışmaları titizlikle devam ediyor.