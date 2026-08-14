New Jersey kıyılarında sabah saatlerinde ortaya çıkan manzara, sahilde yürüyüş yapanları şaşkına çevirdi. Sea Isle City'de yaklaşık 10 şehir bloğuna yayılan kıyı şeridinde yaklaşık 30 küçük köpekbalığı ölü halde bulundu. Köpekbalıklarının neden aynı bölgede toplandığı ve peş peşe kıyıya vurduğu ise henüz bilinmiyor.

Olayı fark edenlerden Michelle Greenling, sahilde yürürken normalden çok farklı bir manzarayla karşılaştı. Kıyı boyunca hareketsiz halde duran küçük hayvanların sayısı arttıkça durumun sıradan bir kıyıya vurma vakası olmadığı anlaşıldı.

Kıyıya vuran köpekbalıklarının uzunluklarının yaklaşık 90 santimetre ile 1,5 metre arasında olduğu belirtildi. İlk incelemelerde ölümlerin kesin nedeni belirlenemedi.

Balıkçılık ihtimali öne çıktı

Stockton Üniversitesi'nden deniz bilimci Stephen Nagiewicz'e göre olayın arkasında birkaç farklı ihtimal bulunuyor. Bunlardan biri, deniz suyunda köpekbalıklarını etkileyen bir hastalık veya başka bir sorun olması. Uzman, bölgede insanlarda benzer bir durum görülmemesinin bu ihtimali zayıflattığını belirtiyor.

Nagiewicz'e göre daha güçlü ihtimal ise balıkçılık faaliyetleri. Köpekbalıklarının başka balıklarla birlikte yanlışlıkla ağlara takılmış ve daha sonra ölü ya da yaralı halde denize bırakılmış olması mümkün.

Bir başka ihtimal ise balıkçı teknelerinden birinin avla dolu ağını kaybetmesi. Bu durumda ölen hayvanlar, akıntı ve gelgitlerin etkisiyle kilometrelerce sürüklenerek aynı kıyı bölümünde toplanmış olabilir.

Yaklaşık 30 köpekbalığının neden aynı bölgede ölü bulunduğuna ilişkin şu an için kesin bir yanıt yok. Olayın arkasındaki neden araştırılırken, akıntıların mı, balıkçılığın mı yoksa başka bir faktörün mü bu sıra dışı manzaraya yol açtığı henüz belirsizliğini koruyor.