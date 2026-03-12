Bir dönem pop müziğin en popüler gruplarından biri olan Hepsi’nin eski üyelerinden Yasemin Yürük, İstanbul Etiler’de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Gazeteci Eren Gürel’in haberine göre, yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Yürük yere düşerek yaralandı.

AYAĞI KIRILDI

Düşmenin etkisiyle ayağının iki yerden kırıldığı öğrenilen Yasemin Yürük, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine başlandığı belirtildi.

Ani yaşanan kazanın ardından sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Bir dönemin popüler gruplarından Hepsi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yasemin Yürük, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

YÜRÜK YENİ BİR YARIŞMA PROGRAMINDA YER ALACAK

Giray Altınok'un sunumuyla entrika, manipülasyon ve ihanet dolu dünyanın en büyük akıl oyunu The Traitors Türkiye'nin yayın kanalı Kanal D olarak açıklandı. Yarışmada Yasemin Yürük'ün yanı sıra şu isimler yer alıyor:

Pascal Nouma

Yusuf Güney

Yiğit Poyraz

Saadet Özsırkıntı

Selim Yuhay

Mert Öztürk

Yaren Alaca