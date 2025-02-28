Yıllar önce dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, şarkıcılığı bırakıp spor hocası olmuştu. Yürük, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü isim, yumurtalarını dondurduğunu ve çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlara seslendi.

Yürük, aldığı kararı şu sözlerle açıkladı:

"Her şeyin doğru vakti olduğuna inananlardanım. İşte tam da bu yüzden, yumurtalarımı dondurma kararı aldım. Çünkü gelecekte bir gün bu seçeneğe sahip olmak isteyebilirdim ve işlerimi şansa bırakmak bana göre değildi."

"Yumurta dondurmak, sadece bir sağlık kararı değil, geleceğe dair güvenli bir adım atmak. Bu süreç korkutucu olabilir ama sonunda her şeyin yolunda gideceğine inanmak önemli."

"GÖĞÜSLERİM ŞİŞTİ, KARNIM BÜYÜDÜ"

Yaşadığı değişimden de bahseden Yasemin Yürük, "İğnelerin ikinci haftası fiziksel değişim başladı. Göğüslerim şişti, çok da güzel oldular açıkçası. Vücudumda ödem oluştu ve karnım büyüdü. Son hafta cidden aynaya baktığımda kendimi biraz tanıyamadım" dedi.

O süreçten birçok kareyi Instagram hesabından paylaşan Yürük "Hatta biraz o görüntüyü sevmiştim. Hamile olduğum zaman çok tatlı görüneceğim 1.55 boyumla" ifadesini kullandı.