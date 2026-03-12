AKP milletvekilleri özelleştirme kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının birbirinden değerli arsa ve arazilerini de satmak için torba yasa teklifi hazırladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen ve Genel Kurul’da görüşülecek olan teklifle satılacak yerlerin listesi ortaya çıktı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından TBMM’ye verilen listede yok yok. İlk listede Milli Savunma, Dışişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Gelir İdaresi, Karayolları ve Vergi Denetim Kurulu’nun 94 adet gayrimenkulü yer aldı.

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği İstanbul Beyoğlu Müeyyetzade mahallesindeki dükkan ve evlerle birlikte toplam 32 parsel daha listeye eklendi. Vergi Denetim Kurumu bunları satması için ÖİB’e teslim edecek. ÖİB geçen hafta bunlardan bir bölümü için satış ihalesine çıkmıştı. Toplam 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 230 adet arsa ve arazinin satışından 35-45 milyar lira gelir bekleniyor.

MSB’DEN TARLA

Satılacaklar listesinde Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) İstanbul, Ankara, Aydın ve Muş’ta 6 gayrimenkulü yer alıyor. Bu gayrimenkullerden askeriyenin elinde bulunan ve tapuda tarla görünen Aydın Didim Denizköy’deki 1.5 milyon metrekarelik alan dikkat çekiyor. MSB ayrıca Muş’ta içerisinde askeri lojmanların da yer aldığı 7 bin 81 metrekare gayrimenkul, Ankara Çankaya’da apartman, Mamak’ta 2 ayrı apartman arsası, İstanbul Kartal’da bin 843 metrekare imarlı arsa bulunuyor.

SATIŞ LİSTESİNDE MİLLİ EĞİTİM

Bakanlığı’nın Bursa’daki Anadolu teknik liseleri ile Diyarbakır’da öğretmen okulları dahil 5 okulun arazisi var. Gelir İdaresi Başkanlığı da başta İstanbul, Bursa ve Manisa’da mal müdürlüğü ve vergi dairesi gibi amaçlarla kullanılan binaları sat- ması için ÖİB’e devredecek.

Hükümetin değil milletin malı

CHP Milletvekili Cevdet Akay, birbirinden değerli kamu arazilerinin ‘ihtiyaç fazlası’ gerekçesiyle satış listesine konulmasına tepki gösterdi. Listedeki taşınmazların önemli bölümünün Ankara, Antalya ve İstanbul’da bulunan kupon araziler olduğunu belirten Akay, “Devletin en kıymetli arsalarının bu şekilde satışa çıkarılması kabul edilemez. Kamu arazileri hükümetin değil, milletin malıdır. Bu taşınmazlar kısa vadeli gelir elde etmek için satışa çıkarılamaz. Kamu varlıklarını korumak, değerlendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak devletin temel sorumluluğudur” dedi.