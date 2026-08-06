Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak dünyada ses getiren bir transfere imza attı. "Kral" lakaplı futbolcunun Trabzon'daki ilk görüntüleri, tüm İngiliz basını başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde manşetleri süsledi. Son olarak Liverpool forması giyen 34 yaşındaki futbolcunun Trabzon'da kazanacağı para hakkında da onlarca haber yapıldı. Ancak Bordo-Mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile spekülasyonlara son verdi.

MAAŞINI RESMEN DUYURDULAR

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada oyuncuya her bir sezon için 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza parası olmak üzere 17 milyon euro ödeneceği açıklandı.

Trabzonspor'un açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."