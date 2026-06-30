Hepsiburada’da Bayrak Değişimi

Hakan Karadoğan ise Hepsiburada'nın lojistik işine CEO olarak liderlik edecek. Ender Özgün ve Hakan Karadoğan, Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze ile Yönetim Kurulu'na raporlama yapacak.

Yeni liderlik yapısı, Hepsiburada'nın büyüme sürecinin bir sonraki aşamasıyla uyumlu şekilde, temel e-ticaret platformu ile lojistik kabiliyetlerine ayrı ayrı odaklanan liderlik yaklaşımıyla şirket içinden yetişen deneyimli liderlerin terfilerini destekliyor.

Atamaya ilişkin olarak Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze şunları söyledi: “Yönetim Kurulu adına, Nilhan'a Hepsiburada'ya yaptığı değerli katkılar için teşekkür etmek istiyorum. Görev süresi boyunca şirket, finansal disiplinini ve operasyonel altyapısını daha da güçlendirdi. Bu geçiş süreci, Hepsiburada'nın sürekliliğini ve gelecekteki başarısını önceliklendirerek birlikte planlandı ve sorumlulukla yönetildi."

Mikheil Lomtadze sözlerine şöyle devam etti: "Ender ve Hakan, Hepsiburada bünyesinde yetişmiş ve kendilerini kanıtlamış liderler. Müşterilerimizi, iş ortaklarımızı, satıcılarımızı ve operasyonlarımızı çok iyi tanıyorlar. Şirketi bir sonraki büyüme dönemine taşıyacak deneyim ve yetkinliğe sahipler. Ender, şirketin genel yönetiminden sorumlu CEO olarak Hepsiburada'ya liderlik edecek. Hakan ise lojistik işimizin CEO'su olarak görev yapacak."

Nilhan Onal Gökçetekin ise şu değerlendirmede bulundu: "Hepsiburada'ya liderlik etmek ve böylesine yetenekli, özverili bir ekiple çalışmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Birlikte başardıklarımızdan ve şirketin bir sonraki büyüme dönemine sağlam bir temel oluşturmuş olmaktan gurur duyuyorum. Yönetim Kurulu'na, çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza, satıcılarımıza ve müşterilerimize güvenleri ve destekleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsiburada'nın yolculuğunu bundan sonra da büyük bir güven ve takdirle takip etmeye devam edeceğim."

Ender Özgün şunları söyledi: "Hepsiburada, güvenilir markası, güçlü ekibi, müşterileri ve satıcılarının hayatındaki benzersiz yeriyle Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve ticaret platformlarından biri. Önceliğim; müşterilerimiz, satıcılarımız, sürdürülebilir büyüme ve Hepsiburada'nın uzun vadeli başarısını inşa etmek olacak."

Hakan Karadoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Lojistik, Hepsiburada deneyiminin en kritik unsurlarından biri. Lojistik işimize CEO olarak liderlik edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Müşterilerimiz, satıcılarımız ve iş ortaklarımız için hız, güvenilirlik, verimlilik ve hizmet kalitesini daha da ileri taşımaya devam edeceğiz."

Hepsiburada’da Bayrak Değişimi





Hepsiburada, 29 Aralık 2025 tarihinde duyurulan planlı CEO geçişi sürecinin tamamlandığını duyurdu. Bu kapsamda, Nilhan Onal Gökçetekin 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevinden ayrılıyor. Ender Özgün, 1 Temmuz’dan itibaren Hepsiburada CEO'su olarak şirketin genel yönetiminden sorumlu olacak. Hakan Karadoğan ise Hepsiburada'nın lojistik işine CEO olarak liderlik edecek. Ender Özgün ve Hakan Karadoğan, Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze ile Yönetim Kurulu'na raporlama yapacak.

Yeni liderlik yapısı, Hepsiburada'nın büyüme sürecinin bir sonraki aşamasıyla uyumlu şekilde, temel e-ticaret platformu ile lojistik kabiliyetlerine ayrı ayrı odaklanan liderlik yaklaşımıyla şirket içinden yetişen deneyimli liderlerin terfilerini destekliyor.

Atamaya ilişkin olarak Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze şunları söyledi: “Yönetim Kurulu adına, Nilhan'a Hepsiburada'ya yaptığı değerli katkılar için teşekkür etmek istiyorum. Görev süresi boyunca şirket, finansal disiplinini ve operasyonel altyapısını daha da güçlendirdi. Bu geçiş süreci, Hepsiburada'nın sürekliliğini ve gelecekteki başarısını önceliklendirerek birlikte planlandı ve sorumlulukla yönetildi."

Mikheil Lomtadze sözlerine şöyle devam etti: "Ender ve Hakan, Hepsiburada bünyesinde yetişmiş ve kendilerini kanıtlamış liderler. Müşterilerimizi, iş ortaklarımızı, satıcılarımızı ve operasyonlarımızı çok iyi tanıyorlar. Şirketi bir sonraki büyüme dönemine taşıyacak deneyim ve yetkinliğe sahipler. Ender, şirketin genel yönetiminden sorumlu CEO olarak Hepsiburada'ya liderlik edecek. Hakan ise lojistik işimizin CEO'su olarak görev yapacak."

Nilhan Onal Gökçetekin ise şu değerlendirmede bulundu: "Hepsiburada'ya liderlik etmek ve böylesine yetenekli, özverili bir ekiple çalışmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Birlikte başardıklarımızdan ve şirketin bir sonraki büyüme dönemine sağlam bir temel oluşturmuş olmaktan gurur duyuyorum. Yönetim Kurulu'na, çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza, satıcılarımıza ve müşterilerimize güvenleri ve destekleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsiburada'nın yolculuğunu bundan sonra da büyük bir güven ve takdirle takip etmeye devam edeceğim."

Ender Özgün şunları söyledi: "Hepsiburada, güvenilir markası, güçlü ekibi, müşterileri ve satıcılarının hayatındaki benzersiz yeriyle Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve ticaret platformlarından biri. Önceliğim; müşterilerimiz, satıcılarımız, sürdürülebilir büyüme ve Hepsiburada'nın uzun vadeli başarısını inşa etmek olacak."

Hakan Karadoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Lojistik, Hepsiburada deneyiminin en kritik unsurlarından biri. Lojistik işimize CEO olarak liderlik edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Müşterilerimiz, satıcılarımız ve iş ortaklarımız için hız, güvenilirlik, verimlilik ve hizmet kalitesini daha da ileri taşımaya devam edeceğiz."