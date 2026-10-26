Türkiye'de 11 yıldır düzenlenen Efsane Kasım kampanyasını bu yıl “Efsane Kasım Beklediğine Değecek” sloganıyla başlatan Hepsiburada, indirimlerin yanı sıra alternatif ödeme seçenekleri ve hızlı teslimat imkânlarıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Şirket, 26 Ekim'de başlayan Efsane Premium Günleri ile kampanya döneminin ilk adımını attı.

Hepsiburada'nın Efsane Kasım 2026 Araştırması, tüketicilerin indirim dönemine yönelik alışveriş alışkanlıklarını ve beklentilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 96'sı alışveriş öncesinde fiyatları takip ediyor, yüzde 62'si ise satın almak istediği ürünleri Kasım ayındaki indirimler için bekletiyor.

Efsane Kasım'da 30 milyon ürün satışı hedefi

Geçen yıl 960 milyon ürün görüntülemesiyle rekor kıran Hepsiburada, 2026 Efsane Kasım döneminde 1,1 milyar ürün görüntülemesine ulaşmayı ve 30 milyon adet ürün satmayı hedefliyor.

Hepsiburada CEO'su Ender Özgün, kampanyanın 11'inci yılına ilişkin değerlendirmesinde, Kasım ayının milyonlarca tüketicinin alışverişlerini önceden planladığı bir döneme dönüştüğünü belirtti.

Tüketicilerin satın almak istedikleri ürünleri belirlediğini, fiyatları takip ettiğini ve uygun zamanı beklediğini ifade eden Özgün, bu yıl avantajlı fiyatlar, kolay ödeme seçenekleri ve hızlı teslimatla müşteri beklentilerini karşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Özgün, Efsane Kasım'ın satıcılar açısından da önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak milyonlarca müşteriyi binlerce satıcıyla buluşturduklarını ve iş ortaklarının satışlarını artırmalarını desteklediklerini kaydetti.

Hepsitaksit ilk kez devreye alındı

Hepsiburada, bu yılki Efsane Kasım döneminde tüketicilere yeni bir finansman seçeneği olarak Hepsitaksit'i sunuyor.

Kredi kartı limitinden ve bankadan bağımsız çalıştığı belirtilen sistemde müşteriler, ödeme aşamasında kredi skorlarına göre kullanabilecekleri limiti öğrenebiliyor. 150 bin TL'ye kadar ulaşabilen limit kapsamında, uygun ürün gruplarında peşin fiyatına üç taksit imkânı sağlanıyor.

Araştırma sonuçları da tüketicilerin alternatif ödeme yöntemlerine ilgi gösterdiğine işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 76'sı alışveriş kredisi ve taksit seçeneklerine olumlu yaklaşıyor. Cep telefonu, bilgisayar ve tablet, kredi kullanımının en çok değerlendirildiği kategoriler arasında yer alıyor.

Kasım alışverişlerine ayrılan bütçe 28 bin TL

Hepsiburada'nın indirim döneminde alışveriş yapmayı planlayan 18-55 yaş aralığındaki 2 bin 422 kişiyle çevrim içi gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 69'u Kasım ayında kesin olarak alışveriş yapmayı planlıyor.

Tüketicilerin yüzde 51'i uzun süredir almak istediği yüksek fiyatlı ürünler, yüzde 49'u ise günlük ihtiyaçları için indirimleri bekliyor. Kasım alışverişleri için ayrılan ortalama bütçe 28 bin TL olarak ölçüldü.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 86'sı yılbaşı alışverişleri, yüzde 48'i ise kaban ve mont gibi kışlık ürünler için Kasım indirimlerini takip ediyor. Her 10 kişiden 6'sı, satın almayı planladığı en az bir ürünü bu döneme erteliyor.

İndirimleri beklenen ürünler arasında yüzde 20 ile cep telefonları, yüzde 16 ile giyim ürünleri öne çıkıyor.

Moda ilk sırada, kişisel bakım ikinci sırada

Tüketicilerin Kasım ayındaki alışveriş planlarında moda yüzde 66 ile ilk sırada bulunuyor. Modayı yüzde 46 ile kişisel bakım, yüzde 39 ile cilt bakımı ve yüzde 37 ile küçük ev aletleri izliyor.

Katılımcıların yüzde 61'i avantajlı bir fiyatla karşılaştığında alışverişini beklemeden yapmayı tercih ediyor. Tüketicilerin yüzde 57'si 11 Kasım'daki indirimleri, yüzde 43'ü ise Efsane Cuma kampanyalarını mutlaka incelemeyi planlıyor.

Hepsiburada'dan hızlı teslimat ve lojistik hazırlığı

Hepsiburada, Efsane Kasım dönemindeki yoğun talebi karşılamak için operasyonel kapasitesini de hazırladı. Şirketin açıklamasına göre hazırlıklar, 3 binden fazla çalışan, 10 binden fazla lojistik ve çağrı merkezi personeli, yaklaşık 6 bin taşıyıcı araç ve 175 bin metrekarelik depolama alanıyla yürütülüyor.

Şirket, siparişlerin yüzde 90'ından fazlasını iki günden kısa sürede müşterilere ulaştırdığını ve bu hizmet seviyesini Kasım boyunca korumayı hedeflediğini belirtiyor.

Hepsiburada ayrıca, bu yıl hedeflediği 1,1 milyar ürün görüntülemesinin yüzde 90'ının iş ortaklarının ürünlerine yönelmesini bekliyor. Hızlı gönderim yapan satıcılara yönelik sıfır-bir gün kargo destek kampanyasının da Kasım ayı boyunca devam edeceği bildiriliyor.