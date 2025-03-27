Hepsiburada'nın hisselerini geçen yıl satın alan Kazakistanlı e-ticaret ve ödemeler şirketi Kaspi.kz, Rabobank'ın Türkiye faaliyetlerini satın almak için anlaşma imzaladı.
Kaspi.kz tarafından yapılan açıklamada, Rabobank A.Ş.'nin hisselerini satın almak için Hollanda merkezli Rabobank ile anlaşma imzalandığı aktarıldı. Söz konusu açıklamada, düzenleyici kurum onayına tabi olan satın almanın bedeli belirtilmedi.
Geçen yıl temmuzda Rönesans Holding, Rabobank'ın Türkiye faaliyetlerini satın almak için anlaştığını açıklamış, ancak anlaşmanın kapanıp kapanmadığı konusunda açıklamada bulunmamıştı.
Kaspi.kz, geçen yıl Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devralarak şirketin hakim hissedarı olmuştu.