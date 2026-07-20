ABD Savunma Bakanlığına bağlı DARPA ile ABD Hava Kuvvetleri (USAF), yapay zeka teknolojisinde askeri havacılık için çığır açacak yeni bir başarıya imza attı. Yürütülen VENOM programı kapsamında, modernize edilmiş eski nesil bir F-16 savaş uçağı, yapay zeka pilotu tarafından başarıyla uçuruldu. Kokpitte güvenlik amacıyla bir insan pilot yer alsa da kalkışın ardından uçağın tüm kontrolü, sensörleri ve görev sistemleri yapay zekaya devredildi.

Geliştirilen bu özel otonomi kiti, uçakların temel uçuş yazılımını değiştirmeye gerek kalmadan mevcut F-16 filosunun gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatılmasını sağlıyor.

Test uçuşunda "human-on-the-loop" adı verilen insan gözetimli otonomi modeli uygulandı. Bu modelde insan operatör sistemi sadece denetlerken, yapay zekanın aldığı her kararı tek tek onaylamak zorunda kalmıyor; yalnızca acil durumlarda müdahale etmek üzere hazırda bekliyor.

Eski F-16'ların bu sistemle dönüştürülebilmesi, otonom teknolojilerin sadece modern uçaklarla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. DARPA'nın uzun vadeli hedefi ise insanlı uçakların liderliğinde, görüş ötesi görevlerde birlikte hareket edebilen otonom savaş uçağı filoları oluşturmak.

Bu sayede hem pilotların maruz kaldığı risklerin en aza indirilmesi hem de hava muharebelerindeki operasyonel hızın ve taarruz menzilinin büyük ölçüde artırılması planlanıyor.