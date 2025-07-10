Saros Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı son anketin çarpıcı sonuçları dikkat çekti. Erken seçime kapılarını dün kapatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışılırken araştırmaya göre, her 10 Türk’ten yedisi “Erdoğan dönemi artık sona ermeli” diyor.

Haziran ayında 11 bin kişi ile yapılan ankete göre her 10 Türk vatandaşından dokuzu “adalet sorunu” olduğunu düşünüyor.

Erdoğan dün partisinin grup toplantısında erken seçime kapılarını kapatırken araştırmaya katılanların yüzde 71.8'i erken seçim istiyor.

Katılımcılara bir de “Bir erken seçim olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi. Yüzde 67.6, "Hayır istemem" derken yüzde 26.2 ise "Evet isterim." dedi.

Araştırmanın sonuçlarını yazısında paylaşan gazeteci Ertuğrul Özkök, "Her 10 Türk vatandaşından üçü, Erdoğan yeniden aday olsun istiyor. Yediye yakını ise Erdoğan döneminin artık sona ermesini istiyor. Bu sayı Panaroma’nın geçen şubat anketine göre 6’ydı.19 Mart sonrası yediye çıkmış." değerlendirmesini yaptı.