

1930'lu yıllardan bu yana yaklaşık 5 bin kilometrekarelik kara alanını kaybeden Louisiana'da, günümüzde ortalama her 100 dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde alanın denize karıştığı belirtiliyor. Uzmanlar, Mississippi Nehri üzerindeki setler, petrol ve gaz altyapısı, deniz seviyesindeki yükselme ve doğal çökme süreçlerinin bu kaybı hızlandırdığını ifade ediyor.

BAZI ADALAR TAMAMEN YOK OLDU

Louisiana kıyılarındaki birçok küçük ada son yüzyılda büyük ölçüde küçüldü. Özellikle Isle de Jean Charles gibi bölgelerde kara alanı eski büyüklüğünün büyük bölümünü kaybederken, bazı yerleşim alanları taşınmak zorunda kaldı. Bölgedeki yerli topluluklar ise atalarından kalan toprakları korumak için çeşitli projeler yürütüyor.

Bilim insanları, kıyı bataklıklarının kaybolmasının yalnızca kara kaybına yol açmadığını, aynı zamanda kasırgalara karşı doğal koruma sağlayan bariyerlerin de zayıflamasına neden olduğunu belirtiyor. Bu durum, New Orleans başta olmak üzere milyonlarca insanı sel ve fırtına riskine karşı daha savunmasız hale getiriyor.

DEV RESTORASYON PROJELERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Louisiana yönetimi, kaybolan sulak alanları yeniden oluşturmak amacıyla milyarlarca dolarlık kıyı koruma projeleri yürütüyor. 2026 planı kapsamında yüzlerce restorasyon çalışması sürerken, New Orleans'ı koruyan bataklık alanlar için yeni projeler de devreye alınıyor. Buna rağmen uzmanlar, eyaletin hâlâ yaklaşık her 100 dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde kara kaybettiğini ve mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde önümüzdeki onlarca yıl içinde binlerce kilometrekarelik ek alanın daha denize karışabileceğini belirtiyor.