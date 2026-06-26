Pontchartrain Gölü ile Meksika Körfezi arasında uzanan 32 kilometrelik sulak alan şeridi, dalga enerjisini emerek fırtına dalgalarını yavaşlatıyor ve New Orleans'taki set sisteminin çökmesini engelliyor. Bölge, tamamen bir şehir içinde yer alan en büyük ulusal yaban hayatı koruma alanını da içinde barındırıyor. Ancak ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu verilerine göre, eyalet genelinde her 100 dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde toprak kaybediliyor. Fırtına erozyonu, deniz seviyesinin yükselmesi ve nehir setlerinin tortu akışını kesmesi gibi nedenler bu ekolojik kaybı doğrudan hızlandırdı.

101 MİLYON DOLARLIK KORUMA PLANI DEVREYE ALINDI

Meydana gelen toprak kaybını durdurmak amacıyla federal ve eyalet yönetimleri, 1.320 dönümlük bataklık alanın eski haline getirilmesini içeren projeyi resmi olarak duyurdu. Finansmanı, 2010 yılındaki Deepwater Horizon petrol felaketinin tazminat fonundan sağlanan çalışmanın önümüzdeki yaz döneminde fırlatılması hedefleniyor.

Mühendisler, yakındaki bir lagünden çıkarılacak 5 milyon metreküp tortu ile erozyona uğrayan araziyi yeniden inşa etmeyi planlıyor. 2029 yılı ortasında tamamlanması öngörülen son aşamada ise toprağı tutması ve nehir tortularını hapsetmesi için bölgeye özel nehir kamışları ve yerel otlar dikilecek.

ATILAN ADIMLAR ÖLÇEK UYUMSUZLUĞU NEDENİYLE YETERSİZ KALABİLİR

Restorasyon projesinin büyüklüğü ile yok olan alanın genel ölçeği arasındaki uyumsuzluk, uzmanlar arasında ciddi endişe yaratıyor. Toplam 57 bin dönümlük koridorun şimdilik sadece 1.320 dönümü bu bütçeyle kurtarılabilirken, ana kıyı planının tamamlanması için 1,1 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyaç duyuluyor.

Çevre vakıfları, kalıcı ve daha büyük ölçekli önlemler alınmadığı takdirde bu kritik doğal bariyerin 50 yıl içinde tamamen su altında kalacağını öngörüyor. Bölgedeki koruyucu setlerin tek başına büyük kasırga yüklerini kaldıramayacak olması, yaklaşan tehlikenin boyutunu artırdı.