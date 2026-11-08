Fransa ve İspanya sınırındaki Sülün Adası, 1659 yılından bu yana her altı ayda bir iki ülke arasında devrediliyor. Bu diplomatik gelenek, adanın resmi uyruğunun yılda iki kez düzenlenen bir törenle değişmesiyle sonuçlanıyor.

350 YILLIK BARIŞÇIL DEVİR TESLİM NASIL İŞLİYOR?

Fransa ve İspanya'yı ayıran Bidasoa Nehri'nin ortasında yer alan Sülün Adası, 1659 tarihli Pireneler Antlaşması'nın katı kurallarıyla yönetiliyor. İki ülke arasında imzalanan bu tarihi metin gereği, ada her 180 günde bir kriz yaşanmadan diğer ülkenin egemenliğine giriyor.

ALTI AY FRANSA ALTI AY İSPANYA TOPRAĞI

Yönetim takvimine göre kara parçası 1 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında İspanya topraklarına katılıyor. 1 Ağustos'tan 31 Ocak'a kadar geçen sürede ise kontrol tamamen Fransa'ya geçiyor ve bu devir teslim döngüsü asırlardır aksamadan devam ediyor.

ADAYA SİVİLLERİN GİRMESİ NEDEN YASAK?

Tarihi ve hassas diplomatik statüsü nedeniyle ada üzerinde kalıcı bir yerleşim yeri veya yapı bulunmuyor. Uluslararası düzeyde bir sınır ihlali veya krizin önüne geçmek amacıyla sivil vatandaşların adaya ayak basmasına kesinlikle izin verilmiyor.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN YÖNETİM BİÇİMİ

Adanın idaresi yılda iki kez resmi yetkililerin katıldığı bir devir teslim töreniyle belirleniyor. Üzerinde kimsenin yaşamadığı bu küçük alan, tarihin en sorunsuz çalışan sınır paylaşımı olarak uluslararası hukukta tamamen benzersiz bir konumda bulunuyor.