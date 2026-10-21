Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son beş yılda kaydedilen ret oranları resmi verilerle açıklandı. Ortaya çıkan tablo, Türkiye genelinde yapılan başvurularda ret ortalamasının yüzde 14,01 seviyesinde gerçekleştiğini, ancak bazı ülkelerde bu oranın yüzde 35 barajını aştığını gösterdi.
GENEL RET ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNE ÇIKAN ÜLKELER HANGİLERİ?
Resmi istatistiklere göre Türk vatandaşlarının yaptığı her yedi başvurudan biri olumsuz sonuçlandı. İncelenen 27 ülke arasında iki ülkede ret oranı yüzde 30 sınırını geçerken, sekiz ülkede ise yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı. Başvuruların üçte birinden fazlasının doğrudan reddedildiği ülkeler, seyahat planı yapan vatandaşlar açısından ret riskinin en yoğun hissedildiği merkezler oldu.
ONAY ALMA İHTİMALİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU NOKTALAR NERELER?
Konsoloslukların başvuru değerlendirme oranları arasında ciddi farklılıklar kayıtlara geçti. Romanya, İspanya ve Bulgaristan yüzde 10'un oldukça altında kalan ret seviyeleriyle Türk vatandaşlarının en yüksek onay aldığı ülkeler olarak öne çıktı. Listenin en altında yer alan Romanya'da ret oranı yüzde 3,19 olarak hesaplanırken, bazı ülkelerde bu oranın on katına çıktığı görüldü.
27 ÜLKENİN 5 YILLIK RESMİ VİZE RET SIRALAMASI
Türk vatandaşlarının başvurularına göre en düşük ret oranından en yüksek ret oranına doğru belirlenen 27 ülkenin beş yıllık resmi verileri şu şekilde sıralandı:
27 - ROMANYA
Yapılan 87 bin 215 başvurunun 84 bin 491’i onaylandı, 2 bin 785’i reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 3,19
26 - İSPANYA
Yapılan 124 bin 124 başvurunun 106 bin 942’si onaylandı, 7 bin 379’u reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 5,94
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25 - BULGARİSTAN
Yapılan 236 bin 68 başvurunun 214 bin 835’i onaylandı, 15 bin 558’i reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 6,59
24 - SLOVAKYA
Yapılan 10 bin 150 başvurunun 9 bin 503’ü onaylandı, 704’ü reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 6,94
23 - PORTEKİZ
Yapılan 5 bin 348 başvurunun 4 bin 931’i onaylandı, 412’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 7,70
22 - İTALYA
Yapılan 375 bin 995 başvurunun 334 bin 996’sı onaylandı, 31 bin 530’u reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 8,39
21 - YUNANİSTAN
Yapılan 877 bin 181 başvurunun 793 bin 441’i onaylandı, 89 bin 352’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 10,19
20 - LÜKSEMBURG
Yapılan 7 bin 917 başvurunun 6 bin 954’ü onaylandı, 962’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 12,15
19 - FRANSA
Yapılan 489 bin 12 başvurunun 402 bin 278’i onaylandı, 65 bin 422’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 13,38
18 - İSVİÇRE
Yapılan 68 bin 47 başvurunun 57 bin 535’i onaylandı, 9 bin 859’u reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 14,49
17 - MACARİSTAN
Yapılan 92 bin 189 başvurunun 77 bin 549’u onaylandı, 14 bin 107’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 15,29
16 - HOLLANDA
Yapılan 279 bin 871 başvurunun 214 bin 239’u onaylandı, 39 bin 151’i reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 16,17
15 - HIRVATİSTAN
Yapılan 13 bin 710 başvurunun 10 bin 704’ü onaylandı, 2 bin 297’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 16,75
14 - ÇEKYA
Yapılan 51 bin 999 başvurunun 41 bin 538’i onaylandı, 9 bin 705’i reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 18,66
13 - POLONYA
Yapılan 35 bin 414 başvurunun 29 bin 685’i onaylandı, 6 bin 719’u reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 18,97
12 - SLOVENYA
Yapılan 12 bin 757 başvurunun 10 bin 52’si onaylandı, 2 bin 522’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 19,77
11 - AVUSTURYA
Yapılan 55 bin 620 başvurunun 44 bin 719’u onaylandı, 11 bin 489’u reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 20,65
10 - ALMANYA
Yapılan 861 bin 434 başvurunun 668 bin 673’ü onaylandı, 181 bin 490’ı reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 21,07
9 - MALTA
Yapılan 14 bin 485 başvurunun 10 bin 927’si onaylandı, 3 bin 195’i reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 22,06
8 - LETONYA
Yapılan 4 bin 90 başvurunun 3 bin 10’u onaylandı, 922’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 22,54
7 - İSVEÇ
Yapılan 55 bin 375 başvurunun 41 bin 26’sı onaylandı, 13 bin 742’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 24,82
6 - BELÇİKA
Yapılan 29 bin 437 başvurunun 19 bin 415’i onaylandı, 7 bin 592’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 25,79
5 - FİNLANDİYA
Yapılan 16 bin 351 başvurunun 11 bin 242’si onaylandı, 4 bin 642’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 28,39
4 - NORVEÇ
Yapılan 17 bin 583 başvurunun 11 bin 222’si onaylandı, 5 bin 236’sı reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 29,78
3 - LİTVANYA
Yapılan 7 bin 962 başvurunun 5 bin 443’ü onaylandı, 2 bin 378’i reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 29,87
2 - DANİMARKA
Yapılan 30 bin 152 başvurunun 19 bin 232’si onaylandı, 10 bin başvuru reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 33,17
1 - ESTONYA
Yapılan 7 bin 322 başvurunun 4 bin 635’i onaylandı, 2 bin 631’i reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 35,93
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