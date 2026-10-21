20 - LÜKSEMBURG

Yapılan 7 bin 917 başvurunun 6 bin 954’ü onaylandı, 962’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 12,15

19 - FRANSA

Yapılan 489 bin 12 başvurunun 402 bin 278’i onaylandı, 65 bin 422’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 13,38

18 - İSVİÇRE

Yapılan 68 bin 47 başvurunun 57 bin 535’i onaylandı, 9 bin 859’u reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 14,49

17 - MACARİSTAN

Yapılan 92 bin 189 başvurunun 77 bin 549’u onaylandı, 14 bin 107’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 15,29

16 - HOLLANDA

Yapılan 279 bin 871 başvurunun 214 bin 239’u onaylandı, 39 bin 151’i reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 16,17

15 - HIRVATİSTAN

Yapılan 13 bin 710 başvurunun 10 bin 704’ü onaylandı, 2 bin 297’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 16,75

14 - ÇEKYA

Yapılan 51 bin 999 başvurunun 41 bin 538’i onaylandı, 9 bin 705’i reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 18,66

13 - POLONYA

Yapılan 35 bin 414 başvurunun 29 bin 685’i onaylandı, 6 bin 719’u reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 18,97

12 - SLOVENYA

Yapılan 12 bin 757 başvurunun 10 bin 52’si onaylandı, 2 bin 522’si reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 19,77

11 - AVUSTURYA

Yapılan 55 bin 620 başvurunun 44 bin 719’u onaylandı, 11 bin 489’u reddedildi. Ortalama ret oranı: Yüzde 20,65