Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) kamu sağlığı enstitüsü tarafından pazar günü yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrulanan Ebola vaka sayısı son 24 saatte tespit edilen 101 yeni vakayla birlikte 4 bin 945'e yükseldi.

En az 2 bin 325 kişinin yaşamını yitirdiği salgın, 2018-2020 dönemindeki bilançoyu geride bırakarak ülke tarihindeki en ölümcül Ebola dalgası haline geldi.

Salgın aynı zamanda virüsün bilinen tarihindeki en hızlı yayılan dalgası olarak kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Batı Afrika'da 2014-2016 yılları arasında yaşanan salgında Gine, Liberya ve Sierra Leone genelinde 28 bin 616 vaka ve 11 bin 310 ölüm meydana gelmişti.

30 DAKİKADA 1 KİŞİ ÖLÜYOR

Birleşmiş Milletler (BM) cuma günü yaptığı uyarıda, virüsün KDC'de her 30 dakikada bir kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi.

Ülkedeki 26 eyaletten 6'sını etkisi altına alan salgın, ağırlıklı olarak kuzeydoğu sınır hattında ilerliyor.

İlk vakaların rapor edildiği Ituri eyaleti, 3 bin 400'ün üzerindeki vakayla salgından en çok etkilenen bölge oldu.

Salgın sınır ötesine de sıçrayarak Uganda'nın başkenti Kampala'da en az 20 vakaya ulaştı. DSÖ, KDC ve Uganda'daki durumu mayıs ayında uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Mevcut vaka artışından sorumlu olan nadir Bundibugyo suşuna karşı henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi yöntemi bulunmuyor.

CESETLERİ TEHŞİS EDİYORLAR

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bünyesinde KDC'de görev yapan halk sağlığı uzmanı Thomas Parisch, temas takibi geliştikçe vakaların erken tespit edilmesi ve ölüm oranının düşmesi gerektiğini, ancak hastaların çoğunun tedavinin başarı şansının azaldığı geç evrelerde veya hayatını kaybettikten sonra teşhis edildiğini belirtti.

DSÖ verilerine göre virüs; yaban hayvanlarından insanlara bulaşmasının ardından kan, salgı, organ veya beden sıvılarıyla temasın yanı sıra enfekte yüzeyler ve giysiler aracılığıyla yayılıyor.

Hastalık belirtileri ise ateş, halsizlik, kas, baş ve boğaz ağrısıyla başlayıp kusma, ishal, karın ağrısı, döküntü ve böbrek ile karaciğer fonksiyon bozukluklarıyla devam ediyor.