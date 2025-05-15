İktidar 2025 yılını ‘aile yılı’ ilan ederken, milyonlarca ailenin içinde bulunduğu derin yoksulluk Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bile yansıdı. TÜİK’in 2024 yılı “İstatistiklerle Aile” raporunda Türkiye’deki hanelerin yüzde 21.2’sinin yoksul olduğu belirlendi. Geniş ailelerden oluşan hanehalklarında bu oran yüzde 26.9’a çıktı. Rapora göre, her 3 hane halkından 1’inin kötü ve sağlıksız barınma koşullarında yaşadığı görüldü. Hanehalkının yüzde 31.3’ü konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. sorunla karşılaştı. Nüfusun yüzde 30.2’si izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadı. Hanelerin yüzde 10.7’si de suç veya şiddet olayları ile yoğun bir şekilde karşılaştı. Yüzde 21.7’si trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı. Ayrıca vatandaşların yüzde 28’inin kiracı olduğu, yalnızca yüzde 56.1’inin kendi evinde oturduğu görüldü.

GENÇLER PERİŞAN

Ekonomik krizin gençler üzerindeki etkisi de bu raporla gözler önüne serildi. Artan kiralar ve düşen maaşlar ile birlikte, 25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş olup ebeveynleri ile yaşayanların oranı yüzde 72.6 oldu. Bu oranın yüzde 44.8’ini erkekler, yüzde 27.9’unu ise kadınlar oluşturdu. Öte yandan dünyanın yapay zekayı, dijital dönüşümü konuşurken Türkiye’deki hanelerde dizüstü, tablet, netbook gibi taşınabilir bilgisayar bulunma oranı yüzde 45.2’ye yükseldi. Yani ailelerin yüzde 54.8’inin evinde taşınabilir bilgisayar yok.

Aileler küçüldü, yalnız yaşayanların oranı %20

Ekonomik krizin geniş kapsamlı etkisi olarak ailelerin küçüldüğü, vatandaşların çocuk yapmaya korktuğu ortaya çıktı. Yine TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de 2008’de 4 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü geçen yıl itibarıyla 3.11 kişiye düştü. Verilere göre, 2016 yılında yüzde 14.9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2024 yılında yüzde 20’ye yükseldiği görüldü. 2024 yılında toplam 26 milyon 599 bin 261 haneden 6 milyon 726 bin 583’ünde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü.