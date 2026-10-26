Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde 2012 yılında proje kapsamında oluşturulan bahçede, halk arasında "Çetnır" olarak bilinen Chandler cinsi cevizlerin hasadı sürüyor. İşçiler tarafından toplanan cevizlerde bu sezon verimli bir dönem geçirilmesi hedefleniyor.

Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bahçede bu sezon verimli bir hasat dönemi beklediklerini belirtti. Bahçenin bakım sorumlusu Ziraat Mühendisi Talip Kartaloğlu ise ağaçların tam verim dönemine ulaştığını ve ağaç başına 30 ila 35 kilogram ürün aldıklarını ifade etti.

CEVİZLERİN AĞIRLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Bahçede yetiştirilen cevizlerin kalite özelliklerine ilişkin bilgi veren Kartaloğlu, ölçümlerde kabuklu ceviz ağırlığının 17 ila 21 gram, iç ceviz ağırlığının ise 11 ila 12 gram arasında değiştiğini kaydetti.

Toplam 23 dekarlık alanda bu sezon yaklaşık 6,5 ton rekolte beklediklerini belirten Kartaloğlu, hedeflenen üretim miktarına ulaştıklarını ve sezonun bereketli geçtiğini dile getirdi.

SULAMA GÜNEŞ ENERJİSİYLE YAPILIYOR

Bahçede üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla güneş enerjili sulama sistemi kullanılıyor. Sistem sayesinde sulama için elektrik enerjisi harcanmadığını belirten Kartaloğlu, bakım süreçlerinin de düzenli olarak takip edildiğini söyledi.

Kartaloğlu, "3 yıl önce kurmuş olduğumuz bahçemizi güneş enerji sistemiyle sulamaktayız. Biz hiç enerji harcamadan güneş enerji sistemiyle bahçemizi sulamaktayız. Gübrelemesi ve ilaçlaması takip halinde, verim ve kalitesi bu yüzden ileri seviyede olmaktadır" dedi.

AĞAÇLARIN SU TÜKETİMİ YILLARCA İZLENDİ

Bahçenin kurulma amacının Chandler cinsi cevizin Trakya iklimine uyumunu ve su tüketimini belirlemek olduğunu aktaran Kartaloğlu, ağaçların gelişim ve bakım süreçlerinin uzun yıllar boyunca kayıt altına alındığını ifade etti.

Kartaloğlu, "Her ağacımız yaklaşık 8 yıl boyunca su tüketimleri, gübrelemesi günlük, haftalık ve aylık takip edilmekteydi. 23 dekardan 6,5 ton rekolte bekliyoruz. İstediğimiz rekolteye kavuştuk. Bu sene de bereketli bir sezondayız" ifadesini kullandı.

Enstitüde yalnızca araştırma ve üretim çalışmaları yürütülmediğini, çiftçilere de teknik destek verildiğini belirten Kartaloğlu, ceviz, elma, armut ve özellikle üzüm yetiştiriciliği konusunda üreticilere bilgi aktardıklarını sözlerine ekledi.