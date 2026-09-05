Muğla genelinde 2015 yılında başlatılan büyük tımarlama ve tarım hamlesi, 11 yıllık sabırlı bekleyişin ardından altın değerinde sonuçlar vermeye başladı. Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu stratejik ürünlerden biri olan damla sakızı, Ege topraklarında hayat bularak üreticisinin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 100 dekarlık özel alanda yetiştirilen ağaçlardan ilk ürünlerin alınmasıyla birlikte bölgede adeta "beyaz altın" dönemi başladı.

TEK AĞAÇTAN 1 KİLOGRAMA YAKIN ÜRÜN TOPLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü proje, bölge ikliminin ne kadar elverişli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dekar başına ortalama 50 sakız fidanının dikildiği özel bahçelerde, yetişkin bir ağaçtan sezon boyunca 250 gram ile 1 kilogram arasında saf sakız elde ediliyor.

KİLOSU 35 BİN LİRAYA SATILIYOR

Ürünün zorlu toplanma süreci ve yüksek kalitesi, piyasadaki değerini de zirveye taşıdı. Toptan kilogram satış fiyatı 30 bin TL ile 35 bin TL arasında değişen damla sakızı, Muğla'yı Türkiye'nin yeni üretim üssü yapma yolunda ilerliyor.

HEDEF TÜRKİYE'NİN LİDERİ HALİNE GETİRMEK

Bölgedeki ivmeyi artırmak amacıyla GEKA iş birliğiyle Muğla’nın detaylı sakız envanteri çıkarılıyor. Farklı sahalardaki ağaçlardan toplanan yaprak ve sakız örnekleri laboratuvarlarda kalite testinden geçiriliyor.

Yapılan analizlerin ve bilimsel çalışmaların ardından düzenlenecek geniş kapsamlı çalıştayla birlikte Muğla’da sakız üretim alanlarının daha da genişletilmesi hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen bu projeyle ithalatın önüne geçmeyi ve Muğla'yı damla sakızı üretiminde Türkiye'nin lider merkezi haline getirmeyi planlıyor.