Ramazan ayının manevi atmosferi içinde iftar saatine yaklaşırken, İstanbul’da trafik yoğunluğu adeta kilitlendi. İş çıkış saatinin de etkisiyle yollara dökülen vatandaşlar, kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
İstanbul Trafiğinde Yoğunluk Alarmı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’ndan elde edilen verilere göre, saat 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı. Özellikle ana arterler, köprüler ve bağlantı yollarında araç trafiğinin durma noktasına geldiği gözlemlendi.
İftara Yetişme Telaşı Trafiği Daha da Artırdı
İstanbulluların iftar sofralarına yetişme telaşı, kent genelinde trafik yoğunluğunu tırmandırdı. Avrupa ve Anadolu yakasında E-5, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların ilerlemekte zorlandığı yollarda trafik akışı yavaşladı, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözlemlendi.
Şehir genelinde artan trafik nedeniyle sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya yönelirken, yetkililer toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.