The Crooked House (Eğri Ev) adıyla bilinen yapı, 1395 yılına tarihleniyor. Orta Çağ'dan kalma ahşap iskeletli evleriyle ünlü Lavenham'da bulunan bina, özellikle sarı renkli dış cephesi ve birbirine paralel olmayan pencereleriyle çevresindeki yapılardan ayrılıyor.

İNŞAATIN ACELEYE GETİRİLMESİ EVİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Evin geçmişi, Lavenham'ın yün ticareti sayesinde İngiltere'nin en zengin yerleşim yerlerinden biri olduğu döneme dayanıyor. Varlıklı bir yün tüccarı tarafından yaptırılan büyük bir konağın parçası olan yapı, başlangıçta bugünkü eğri görünümüne sahip değildi.

Tüccarın evin bir an önce tamamlanmasını istemesi nedeniyle inşaatta kullanılan ahşapların yeterince kuruması beklenmedi. İnşaat tamamlandıktan sonra kurumaya devam eden ahşaplar zamanla bükülerek yapının şeklinin değişmesine neden oldu.

Ancak yaşanan şekil bozukluğuna rağmen binanın ahşap iskeleti bütünlüğünü korudu. Bu sırada kasabadaki yün ticaretinin gerilemesi ve halkın ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlaması, eğrilen yapıların yeniden inşa edilmesini de engelledi. Büyük konak daha küçük evlere bölünürken Eğri Ev de bugünkü görünümünü kazandı.

İÇİNDE HALA YAŞIYORLAR

Yüzyıllar boyunca farklı amaçlarla kullanılan bina, bir dönem sanat galerisi ve çay salonu olarak da hizmet verdi. 1980'li yıllarda kapsamlı bir onarımdan geçirilen yapının tarihi özellikleri korunurken çatısı da güçlendirildi.

2021 yılında Alex ve Oli Khalil-Martin tarafından satın alınan ev, günümüzde hem konut hem de turistik ziyaret noktası olarak kullanılıyor. Ev sahipleri, düzenledikleri rehberli turlar ve yemek etkinliklerinden elde edilen gelirle binanın bakım ve restorasyon çalışmalarını finanse ediyor.

İngiltere'nin en çok fotoğraflanan tarihi yapılarından biri olarak gösterilen evin, ünlü İngiliz çocuk tekerlemesi "There Was a Crooked Man"e de ilham verdiği düşünülüyor.

İnşaat sırasında yapılan bir hatanın sonucunda sıra dışı bir görünüme kavuşan yapı, aradan geçen altı asrı aşkın süreye rağmen ayakta durmaya ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.