Dünyaca ünlü saat ve aksesuar üreticisi Fossil Group, fiziki perakende ağını daraltma sürecini sürdürüyor. İlk çeyrek finansal sonuç toplantısında paylaşılan plana göre şirket, yıl sonuna kadar en fazla 15 fiziki mağazasını daha faaliyet dışı bırakmayı öngörüyor.

Son iki yılda 100'den fazla lokasyonunu kapatan markanın, yeni kapanışların ardından küresel çaptaki toplam mağaza sayısının yaklaşık 185 seviyesine inmesi bekleniyor.

DİJİTAL SATIŞ KANALLARI ÖN PLANA ÇIKIYOR

Şirket yönetimi, finansal verimliği artırmak amacıyla daha kârlı lokasyonlara odaklanırken dijital satış altyapısını güçlendirmeyi planlıyor. Geçmiş yıllara ait veriler doğrultusunda Fossil;

2024 yılında 54 mağazasını,

2025 yılında ise 49 mağazasını kapatmıştı.

Yapılan açıklamada, fiziksel mağazacılık ile e-ticaret platformları arasında tüketici eğilimlerine uygun dengeli bir yapı kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE PERAKENDE DÖNÜŞÜMÜ

Fossil’in aldığı küçülme kararı, AVM odaklı perakende sektöründe yaşanan genel dönüşümün bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Artan işletme giderleri, e-ticaret hacminin büyümesi ve değişen alışveriş tercihleri, çok sayıda küresel markayı benzer adımlar atmaya yönlendiriyor.

Sektör genelinde gerçekleşen diğer küçülme örnekleri ise şu şekilde öne çıkıyor:

Francesca's: Kadın giyim markası tüm fiziki mağazalarını kapattı.

Claire's ve Icing: 2025 yılı içerisinde 200'den fazla lokasyonunun faaliyetini sonlandırdı.

Saks Off Fifth: Mağaza ağında daralmaya giden lüks perakendeciler arasında yer aldı.

Uzmanlar, yaşanan bu sürece rağmen fiziki mağazacılığın tamamen ortadan kalkmadığını; markaların daha küçük, kârlı ve dijital kanallarla entegre mağaza modellerine yöneldiğini vurguluyor.