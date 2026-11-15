Bünyesinde MediaMarkt'ın yanı sıra Saturn ve MediaWorld gibi köklü markaları da barındıran Ceconomy'nin kontrol hisselerinin devri, 1,34 milyar euro (yaklaşık 1,5 milyar dolar) bedelle tamamlandı.

Perşembe günü yapılan resmi açıklamaya göre JD.com, hisse başına 4,60 euro üzerinden sunduğu gönüllü satın alma teklifi sonucunda Alman perakendecinin sermayesinin ve oy haklarının yüzde 59,8'ini devraldı.

Şirketin ortağı Convergenta'nın elinde bulundurduğu yüzde 25,3'lük payla birlikte iki yatırımcının Ceconomy'deki toplam hisse oranı yüzde 85,2'ye ulaştı.

Bu devirle birlikte JD.com'un bağlı ortaklığı haline gelen Ceconomy'nin finansal sonuçları, 12 Kasım itibarıyla Çinli grubun konsolide hesaplarına dahil edilmeye başlandı.

ÇİNLİLER AVRUPA'DA 1000'DEN FAZLA MAĞAZAYA ULAŞTI

Çin'in yoğun rekabetin yaşandığı iç pazarının dışına açılarak Avrupa'daki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen JD.com, bu stratejik hamleyle 11 Avrupa pazarında 1000'den fazla fiziksel mağazalık dev bir ağa erişim sağladı.

Kendi lojistik ve teknoloji yetkinliklerini Alman devinin yerleşik perakende gücüyle birleştirmeyi planlayan Çinli şirket, Ceconomy'nin 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar müşteri etkileşimi ve 53 milyonu aşan sadakat programı üyesi sayesinde kıtada önemli bir müşteri tabanı avantajı elde etti.

SATIN ALMA DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLMAYACAK

Anlaşma koşulları gereği, 50 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan Ceconomy'nin Avrupa'da bağımsız bir işletme olarak faaliyetlerini sürdüreceği ve mevcut yerel teknoloji altyapısını kullanmaya devam edeceği bildirildi. JD.com yönetimi, satın alma sonrasında çalışan sayısında, mevcut istihdam sözleşmelerinde ya da mağazaların ve iş yerlerinin konumlarında herhangi bir değişikliğe gidilmesinin planlanmadığını duyurdu.