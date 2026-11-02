Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren bir kozmetik zincirinin "LIFE IN" markalı yağ ürünlerini denetim altına aldı.

Yapılan laboratuvar ve etiket incelemelerinde, tek bir bitki veya meyve yağı algısı oluşturan ürünlerin içeriğinde beyan edilenden farklı olarak ayçiçek yağı bulunduğu tespit edildi. Mevzuata aykırı bulunan tanıtımlar nedeniyle ilgili firmaya yaptırım uygulandı.

SEKİZ FARKLI ÜRÜN MERCEK ALTINA ALINDI

Denetime konu olan ürünlerin çay ağacı yağı, lavanta yağı, kekik yağı, nane yağı, okaliptus yağı, portakal yağı, biberiye yağı ve gül yağı adıyla satışa sunulduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, incelenen sekiz ürünün tamamının formülünde ayçiçek yağı yer aldığını kaydetti.

AMBALAJ VE İÇERİK ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK BELİRLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan teknik değerlendirmede, ürünlerin ambalaj tasarımlarında, görsellerinde ve isimlendirmelerinde yalnızca üzerinde belirtilen yağdan oluştuğu yönünde bir izlenim oluşturulduğu aktarıldı.

Reklam Kurulu, ambalaj üzerindeki mevcut ifadelerin ürünün ayçiçek yağı barındırdığı bilgisini tüketiciye yeterince açık ve şeffaf biçimde sunmadığı sonucuna vardı.

REKLAMLARI DURDURMA YAPTIRIMI UYGULANDI

Kurul, söz konusu ürün tanıtımlarını 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı bularak firmaya reklamları durdurma cezası verdi.

Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirten Ticaret Bakanlığı, ürün ambalajları ve ticari reklamlardaki beyanların takip edilmeye devam edeceğini açıkladı.