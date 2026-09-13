ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla devam eden savaş yedinci ayına girdi.

28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in hava saldırılarıyla başlayan savaştan pek çok sivil hayatını kaybetti. Savaşta değişmeyen tek şey Trump'ın bu açıklaması oldu: İran anlaşmak istiyor.

Trump bu söylemlerine bugün bir yenisini daha ekledi. İran’ın bir anlaşmaya ulaşmak istediğini belirterek savaşın 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerden önce veya seçimlerin hemen ardından sona erebileceğini ifade etti.

Trump, İran ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilere ilişkin yöneltilen soruya ise söz konusu ülkelerin kendi kararlarını kendilerinin vereceğini söyleyerek yanıt verdi.

TRUMP AYLARDIR BENZER AÇIKLAMALARI YAPIYOR

Trump:

"İran savaşı bitecek. Belki ara seçimlerden önce ya da hemen sonra. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmesi umurunda değil, karar onların. İran anlaşma yapmayı çok ama çok istiyor."

ABD Başkanı'nın buna benzer açıklamaları çok fazla yaptığı bunlara bir yenisini eklediği değerlendiriliyor. Hem ekonomik açıdan hem de ABD seçimlerine az bir zaman kala böyle bir açıklamada bulunması artık karşılık bulmuyor.

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