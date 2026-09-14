Yüksek üretim maliyetleri daralan talep, hem iç pazarda hem de ihracatta hazır giyim ve tekstil sektörünü zorlarken Türkiye’nin üretim kaleleri olan fabrikalar da birer birer kapanıyor.

Türkiye’nin bir İngiltere olmadığını, sanayiye ihtiyaç duyduğunu aktaran Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Öksüz, Türkiye’de sanayinin ekonomideki payının yüzde 15’lere kadar gerilediğini kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı:

KAPASİTENİN %40’I ATIL

“Sanayisizleşme hakikaten büyük bir sıkıntı. Şu anda yatırım ortamı olmadığı için bir taraftan tesisler kapanıyor ama diğer taraftan yenileri açılmıyor.

Mevcut tesisleri korumak esas olmalı. Bunun açığını kapatamayız. Kaybedilen tesisler tekrar yerine gelmiyor. Tamamen çıkıp kapatan firmalar oluyor. Ayda böyle bir iki tane (kapanan fabrika) duyuyoruz maalesef. Kapanan devler de oluyor. Sadece adam ‘Ben kapatabiliyorken kapatayım’ diyip çıkıyor” diye konuştu.

Sektörün son durumda gelen talebi karşılayamayacak bir durumda olmadığını ancak atıl kapasite oranlarının arttığını kaydeden Öksüz, üretimde yüzde 60 kapasite ile çalıştıklarını yüzde 40 gibi de bir atıl kapasite olduğunu dile getrdi. İç pazarda hazır giyimdeki talep daralmasının da tekstil sektörünü etkilediğini aktaran Öksüz, “Hazır giyim sanayi üretim endeksi yüzde 15.1 küçüldü. Bu çok ciddi ve sert bir düşüş. Tekstil sektöründe ise yüzde 1.5 oranında bir daralma gözüküyor. Pamuk fiyatlarında yüzde 20-30 civarında bir artış oldu ama bunu müşteriye fiyatlayamıyorsunuz. Millet para kazanamıyor, sürdürülebilir değil” dedi.

Geçen hafta kapanmaların son örneği olarak, alanında en büyük şirketlerden biri olan denim üreticisi Orta Anadolu 73 yıllık üretim faaliyetlerini sonlandırılacağını açıklamıştı.

‘Yüksek faiz çok ciddi bir sorun’

Bugüne kadar yaşanan en büyük sorunun kur artışının enflasyonun altında kalması olduğunu kaydeden Ahmet Öksüz, yeni Orta Vadeli Program’da bu artışın paralel gideceğinin sinyallerinin verilmesini olumlu olduğunu aktardı. “Faizlerin hakikaten çok yüksek olması bence çok ciddi bir sorun. Yani bunu bir an önce faizleri normal seviyeleri çekmemiz gerekiyor” ifadelerini kullanan Öksüz, geçmişin getirdiği kur farkı yükünün de zorlandığını, döviz dönüşüm desteğinde ise sektörlere özel kademe getirilmesi gerektiğini belirtti.

‘Döviz kuru sektörün belini büküyor’

Mısır ve Suriye’deki yatırım gelişmelerine dikkat çeken İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Şişman da Türk sanayicilerin bu bölgelerde varlık göstermesinin zorunluluk haline geldiğini belirtti. Şişman, “Çin de dahil olmak üzere birçok ülke Mısır ve Suriye pazarında yer almaya çalışıyor. Biz kendi coğrafyamızdaki talebi başkalarına bırakamayız” dedi. Şişman ise döviz kurunda geçmişten gelen yükün sektörün belini büktüğünü söyledi.