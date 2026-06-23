Ev ve ocak tanrıçası Vesta’dan, aşkın simgesi Venüs’e; bilgelik, sanat ve strateji kraliçesi Minerva’dan, gizemli Luna’ya kadar her figür aslında insan psikolojisindeki bir arketipi temsil eder.

Astrolojik elementler ve mitolojik öyküler ışığında, doğum ayınıza göre içinizde taşıdığınız ilahi Roma tanrıçasının hangisi olduğunu söylüyoruz.

Ocak: Minerva (Bilgelik ve strateji tanrıçası)

Yılın başında, disiplinli toprak burcu Oğlak veya vizyoner hava burcu Kova döngüsünde doğduysanız, Satürn’ün olgun, sorumluluk sahibi ve sınırları belirleyen enerjisini taşıyorsunuz demektir.

Sizin tanrıçanız bilgelik, stratejik zeka, tıp ve bilimin koruyucusu olan Minerva'dır. Neredeyse her ortamda sergilediğiniz olgunluk, geleceğe yönelik planlı adımlarınız ve kriz anlarındaki akılcı yönetiminiz onun zekasından gelir.

Şubat: Urania (Astronomi ve bilim ilham perisi)

Sıra dışı Kova burcu ile mistik su burcu Balık’ın kesişiminde doğanlar, hem bir hayalperest hem de bir eylemci olma potansiyeline sahiptir.

Gök bilimini ve evrenin sırlarını denetleyen ilham perisi Urania sizin ruh ikizinizdir. Kışın bu sert ayında doğarken, yerin altında ve gökyüzünde gözle görülenden çok daha fazlası olduğunu bilirsiniz; sezgilerinize ve yüksek hayal gücünüze güvenmek sizin en büyük gücüdür.

Mart: Aurora (Şafak ve yeniden doğuş tanrıçası)

Ruhani Balık burcundan, eylem odaklı ve ateşli Koç burcuna geçiş döneminde doğanlar için girişimci ruh ve hırs ön plandadır.

Her sabah gökyüzünde altın arabasıyla uçarak Güneş'in doğuşunu ve yeni günü müjdeleyen şafak tanrıçası Aurora, içinizdeki uyanışı temsil eder. Doğum ayınızın bahar ekinoksuna ev sahipliği yapması gibi, siz de girdiğiniz her ortama ışık, umut ve taze bir enerji getirirsiniz.

Nisan: Juno (Tanrıların Kraliçesi)

Tutkulu Koç burcu ile duyusal ve sarsılmaz toprak burcu Boğa’nın hüküm sürdüğü nisan ayında doğanlar, hedeflerine kilitlenen ve pes etmeyen bir yapıya sahiptir.

İsteklerine ulaşmak için hiçbir engeli tanımayan tanrıların kraliçesi Juno, sizin gücünüzü simgeler. Koç burcunun savaşçı Mars enerjisiyle stratejik savaşlar yöneten, Boğa burcunun Venüs etkisiyle de sadakati, kadınlığı ve doğumu koruyan Juno, sarsılmaz duruşunuzun kaynağıdır.

Mayıs: Suadela (İkna ve cazibe tanrıçası)

Ayakları yere basan istikrarlı Boğa burcu ile yerinde duramayan, meraklı ve iletişim dehası İkizler burcunun ayında doğanlar, insanları sözleriyle büyüleme yeteneğine sahiptir.

Sizin tanrıçanız, aşk gezegeni Venüs’ün en yakın arkadaşı ve Zarafet Tanrıçalarından biri olan ikna kraliçesi **Suadela**'dır. Entelektüel sohbetler yoluyla bağ kurma beceriniz, flörtöz çekiciliğiniz ve insanları zahmetsizce ikna edebilme gücünüz onun aurasını taşır.

Haziran: Luna (Gizemli ay tanrıçası)

Sosyal İkizler ile duygusal derinliği ve şefkati yüksek su burcu Yengeç’in ayında doğanlar için ruhsal bağlar ve empati hayattaki en önemli önceliktir.

Gece büyüsü, sırlar, doğurganlık ve doğumla ilişkilendirilen Ay tanrıçası Luna içinizdeki gizemi yönetir. İç sesinizle tam bir uyum içinde yaşamanız, sevdiklerinizi derinden önemsemeniz ve bu dünyaya ait değilmiş gibi duran o uhrevi şifacılığınız Luna’nın mirasıdır.

Temmuz: Diana (Doğa ve avcılık tanrıçası)

Koruyucu Yengeç burcu ile karizmatik, lider ruhlu ateş burcu Aslan’ın döneminde doğanlar, sevdikleri ve inandıkları değerler için sonuna kadar savaşır.

Vahşi doğanın, kırsal yaşamın, avcıların ve doğum yapan kadınların koruyucusu olan dürüst ve cesur **Diana** sizin ruhunuzu yansıtır. Diana’nın her akşam gökyüzüne ayı çıkarma görevi, Yengeç’in ay enerjisini beslerken; Aslan’ın güneş gibi parlayan cesaretiyle birleşerek sizi tam bir koruyucu yapar.

Ağustos: Ceres (Bereket ve anne şefkati tanrıçası)

Tutkulu Aslan burcu ile zeki, detaycı ve şefkatli toprak burcu Başak’ın ayında doğanlar, başkalarına tüm kalbiyle hizmet etmeye ve iyileştirmeye inanırlar.

Tarımı, doğayı, hasadı ve koşulsuz annelik sevgisini yöneten Ceres, sizin ruhunuzu besler. Ceres’in mutluluğu toprağın bereketiyle bağlantılıydı; siz de benzer şekilde sevdiklerinizin hayatında bir sığınak olabildiğinizde ve emeğinizin ürünlerini topladığınızda en canlı halinize ulaşırsınız.

Eylül: Venüs (Aşk ve güzellik tanrıçası)

Hizmet odaklı, romantik Başak burcu ile estetik aşığı, denge ve adalet arayan Terazi burcunun doğduğu bu ay, zarafetin merkezidir.

Roma mitolojisinin en ikonik figürlerinden biri olan aşk, güzellik, değerler ve kadınlık tanrıçası **Venüs** bizzat sizin enerjinizdir. İlişkilerinize kusursuz bir uyum getirme çabanız, hayata estetik bir gözle bakışınız ve bir peri masalını andıran kusursuz bağlar kurma arzunuz tamamen onun gücüdür.

Ekim: Salacia (Denizlerin ve dinginliğin kraliçesi)

Denge arayan Terazi ile gizemli, manyetik ve derin su burcu Akrep’in ayında doğanlar, dışarıdan sakin görünseler de içlerinde devasa bir okyanus taşırlar.

Deniz tanrısı Neptün’ün eşi, derinliklerin kraliçesi deniz perisi **Salacia** sizin tanrıçanızdır. Tıpkı onun gibi barışı korumak için büyük çaba sarf edebilir, fırtınalı anlarda bile güneşli ve dingin bir denizin sakinleştirici gücünü etrafınıza yansıtabilirsiniz.

Kasım: Abeona (Yolculuk ve keşif tanrıçası)

Korkusuz Akrep burcu ile özgürlüğüne düşkün, neşeli ateş burcu Yay’ın döneminde doğanların damarlarında bitmek bilmeyen bir keşif arzusu akar.

Sizin ruhunuza hitap eden tanrıça, dış yolculukların ve yeni başlangıçların koruyucusu Abeona'dır. Bir çocuğun evden dışarıya attığı ilk adımları gözetleyen bu tanrıça gibi, siz de ister fiziksel seyahatlerle ister duygusal keşiflerle sürekli ufkunuzu genişletmek ve sınırları aşmak istersiniz.

Aralık: Epona (Özgürlük ve bereket tanrıçası)

Maceracı, sınır tanımaz Yay burcu ile çalışkan, ciddi ve sarsılmaz Oğlak burcunun kesişiminde doğanlar, en cesur vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek için dünyaya meydan okur.

Atların, midillilerin, özgürlüğün ve bereketin tanrıçası Epona sizin gücünüzü yansıtır. Elinde bir bereket boynuzuyla tasvir edilen Epona’nın dünyevi ve sarsılmaz gücü Oğlak burcuna benzerken; egemenlik, seyahat, yollarda olma ve özgürlük tutkusu tamamen Yay burcu karakterinizle örtüşür.