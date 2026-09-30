İsviçre merkezli Energy Vault tarafından geliştirilen sistem, Çinli China Tianying ile işbirliğiyle hayata geçirildi. 148 metre yüksekliğindeki Zhudong Projesi, toplam 12.672 beton bloktan oluşuyor.

Her biri yaklaşık 25 ton ağırlığındaki bloklar, elektrik motorlarıyla 120 metreye kadar yükseltilerek burada depolanan enerjiyi potansiyel enerjiye dönüştürüyor. Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise bloklar kontrollü şekilde aşağı indiriliyor.

BLOKLAR İNDİKÇE ELEKTRİK ÜRETİYOR

Beton blokların aşağı doğru hareketi jeneratörleri çalıştırıyor ve böylece depolanan enerji yeniden elektriğe çevriliyor. Tesisin maksimum 26 megavat güç üretebildiği belirtiliyor.

Sistem, çalışma mantığı açısından dev bir asansöre benzetiliyor. Farkı ise burada insanların taşınması yerine tonlarca ağırlıktaki beton blokların yukarı ve aşağı hareket ettirilmesi.

VERİMLİLİK BEKLENTİYİ AŞTI

Başlangıçta yaklaşık yüzde 80 verimlilik hedeflenen sistemde gerçekleştirilen testlerde yüzde 83 ila 85 arasında sonuçlara ulaşıldı. Bu, projenin ilk tahminlerinin üzerinde bir performans sergilediğini gösterdi.

Geleneksel bataryalardan farklı olarak sistemde enerji depolamak için kimyasal hücreler kullanılmıyor. Beton blokların uzun süre kullanılabilmesi, teknolojinin öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

MALİYETİ TARTIŞMA YARATTI

Teknoloji dikkat çekici sonuçlar verse de projenin inşası sırasında çeşitli sorunlar yaşandı. Zeminin yüksek ağırlığı taşıyabilmesi için temelde ek kazık çalışmalarına ihtiyaç duyuldu. Artan malzeme maliyetleri de toplam harcamayı yükseltti.

Yaklaşık 150 milyon avroyu aşan proje maliyeti, teknolojinin ekonomik açıdan geleneksel enerji depolama yöntemleriyle rekabet edip edemeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.