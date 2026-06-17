Uzmanlar, renk kodlama sisteminin farklı alanlarda kullanılan bezlerin birbirine karışmasını önlediğini belirtiyor. Bu yöntem sayesinde özellikle mutfak, banyo ve tuvalet gibi bölgeler arasında bakteri taşınma riskinin azaltılması hedefleniyor. Otellerden hastanelere kadar birçok yerde aynı sistem uygulanıyor.

KIRMIZI BEZ EN RİSKLİ ALANLAR İÇİN KULLANILIYOR

Kırmızı renkli bezler, hijyen açısından en fazla dikkat gerektiren alanlar için ayrılıyor. Tuvalet, klozet çevresi, pisuvar ve çöp kovalarının bulunduğu bölümlerin temizliğinde kullanılan bu bezler, diğer yüzeylerle temas ettirilmemesi için ayrı tutuluyor. Amaç, yüksek bakteri riski taşıyan bölgelerden mikroorganizmaların başka alanlara taşınmasını önlemek.

SARI BEZ BANYOLARDA TERCİH EDİLİYOR

Sarı bezler genellikle duşakabin, lavabo, musluk ve banyo fayansları gibi ıslak yüzeylerin temizliğinde kullanılıyor. Bazı işletmelerde tuvalet ve banyo bölümleri için farklı renkler tercih edilerek hijyen seviyesi daha da artırılıyor.

YEŞİL BEZ MUTFAKLAR İÇİN AYRILIYOR

Yeşil bezler özellikle mutfak ve gıda hazırlama alanlarında kullanılıyor. Tezgâhlar, yemek hazırlama masaları ve çeşitli yüzeyler için ayrılan bu bezlerin amacı, gıdalarla temas eden alanlarda hijyenin korunmasına yardımcı olmak. Bu nedenle profesyonel temizlikte yeşil bezlerin diğer alanlarda kullanılmamasına özen gösteriliyor.

MAVİ BEZLER ORTAK KULLANIM ALANLARINDA ÖNE ÇIKIYOR

Mavi renkli bezler, masa, sehpa, kapı kolu, dolap ve ofis ekipmanları gibi genel kullanım alanlarında tercih ediliyor. Profesyonel temizlikte en yaygın kullanılan renklerden biri olan mavi bezler, düşük riskli yüzeylerin temizliğinde görev alıyor.

BEYAZ, MOR VE SİYAH BEZLERİN DE AYRI GÖREVLERİ VAR

Beyaz bezler genellikle cam, ayna ve iz bırakmaması gereken hassas yüzeyler için kullanılıyor. Mor bezler bazı sağlık kuruluşlarında özel hijyen kurallarının uygulandığı bölümlere ayrılırken, siyah bezler ise endüstriyel alanlarda ve makine ekipmanlarının temizliğinde tercih edilebiliyor. Uzmanlar, renk kodlama sisteminin özellikle çapraz bulaşma riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirtiyor.